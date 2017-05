Montoya finalizó 18 en la primera clasificación a la Indy 500

AGENCIAS

No ha sido una semana fácil para Juan Pablo Montoya en el Indianápolis Motor Speedway. El colombiano no ha podido brillar, como ha estado acostumbrado su bólido Fitzgerald Glider Kits Team Penske no ha logrado la velocidad deseada. En las prácticas llegó a 224,471 millas por hora (mph) y en la primera sesión de clasificación su tope fue 228,645 mph. Mejoró pero no fue suficiente.

En esta sesión el colombiano se ubicó en la posición 18. Fue el mejor de los cuatro pilotos nacionales que verán acción en esta competencia. Porque Carlos Muñoz finalizó con una velocidad máxima de 227,438 mph en el puesto 23. Mientras que Gabby Chaves (226,875 mph) y Sebastián Saavedra (225,815 mph) terminaron 26 y 28, respectivamente.

Ed Carpenter y Takuma Sato fueron los pilotos que encabezaron este sábado a los nueve finalistas que buscan asegurarse la pole position de las 500 millas de Indianápolis, en una jornada que se vio ensombrecida por el grave accidente del francés Sebastien Bourdais.

Carpenter, ganador de la pole de Indy 500 en 2013 y 2014, tuvo un promedio de calificación en las cuatro vueltas de 230,468 mph (370,902 kilometros/h) en su coche con motor Chevrolet. "Fue muy emocionante, un poco sorprendente", dijo Carpenter. "Pensé que podía correr 230 mph por una o dos vueltas, ese era el objetivo".

Sato tiene el segundo mejor registro, con un promedio de 230,382 mph en su coche con motor Honda, para asegurar su mejor posición de partida en ocho apariciones en la Indy 500. De su lado, Bourdais había logrado las dos vueltas de clasificación más rápidas del sábado, con un promedio por encima de 231 mph, antes de perder el control en la curva dos en la tercera vuelta y chocar contra la pared exterior.

El piloto estaba consciente y alerta cuando fue llevado al Hospital Metodista, donde los rayos X revelaron la extensión de las lesiones y la necesidad de una cirugía pélvica. "Sebastien está en buenas manos", dijo Dale Coyne, propietario del coche de Bourdais. "Ahora sólo nos queda esperar para que él pueda recuperarse".

En total, 31 pilotos esperan reservar una plaza en el óvalo clásico del circuito de Indianápolis. Los nueve más rápido consiguen plaza en las tres primeras filas de la parrilla de largada. Otro aspirante a la pole es el español Fernando Alonso, el piloto de Fórmula 1 que desestimó competir en Mónaco por la oportunidad de correr en la Indy por primera vez. Alonso consiguió el séptimo mejor tiempo de clasificación este sábado.