Peterhansel, campeón por decimotercera ocasión del Dakar

Stéphane Peterhansel ganó este sábado su decimotercer Dakar, el séptimo en la categoría carros, seguido en la general por sus compatriotas y compañeros de equipo Sébastien Loeb y Cyril Despres. El piloto francés de 51 años, que comenzó la jornada con 5:32 minutos de ventaja sobre Loeb, completó sin inconvenientes los 64 kilómetros cronometrados de la duodécima y última jornada de la edición 39 del Dakar, que comenzó en Paraguay el 2 de enero, pasó por Bolivia y finaliza este sábado con un enlace a Buenos Aires.

Loeb fue el más rápido con un tiempo de 28:55 minutos, pero Peterhansel lo escoltó a solo 19 segundos y se consagró campeón. El sudafricano Giniel de Villiers (Toyota) fue tercero, a 30 segundos, y Despres cuarto, a 53. Peterhansel se adueñó del Dakar con un tiempo de 28:49:30 horas, 5:13 minutos por delante de Loeb y 33:28 de Despres.

“Antes de la salida de la carrera, no se podía dar nada por sentado. Había una gran carrera interna y, en total, siete u ocho pilotos capaces de ganar. A mitad de carrera ya solo éramos cuatro y en la última semana se resumió a un duelo con Sébastien, un duelo de alta tensión y a una gran velocidad”, dijo Peterhansel.

El francés, también agradeció a Peugeot, por los carros que les dio, pero sobre todo “por no haber impuesto ninguna orden de equipo, lo cual me parece de juego limpio y muy deportivo, porque todos contábamos con las mismas armas para la batalla”, aseveró Loeb. “Nos enfrentábamos a un campeón muy rápido, que sabe gestionar las carreras a la cabeza y que no se deja impresionar. El viernes la diferencia la marcó un pinchazo y, probablemente, es lo que sentenció la victoria del Dakar. Mi táctica era obligarlo a correr al máximo de sus capacidades, así se expondría a cometer errores, y eso es lo que pasó. No fue una casualidad”, concluyó.

El trece veces campeón del Dakar ganó tres etapas: la tercera la séptima y la décima, mientras que Loeb se impuso en cinco. Peterhansel ganó el Dakar en la categoría motos con Yamaha en 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 y 1998. En su primera carrera en carros, en 1999, fue séptimo, mientras que en 2004 se convirtió en el segundo piloto de la historia, después del francés Hubert Auriol, en ganar la carrera en ambas categorías. En 2004, 2005 y 2007 se impuso con Mitsubishi, en 2012 y 2013 con Mini, y en 2016 y 2017 con Peugeot.