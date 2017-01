¿Por qué Édgar Rentería no llegó al Salón de la Fama de la MLB?

Édgar Rentería ha sido el beisbolista colombiano más importante que ha pasado por la Grandes Ligas. Además de los cinco Juegos de Estrellas en los que participó, los dos guantes de oro y los tres bates de plata que ganó, el barranquillero fue clave en la conquista de dos Series Mundiales. En 1997, con los Marlins de la Florida, le conectó el hit de oro a Charles Nagy para darle a esta novena su primer título en la Gran Carpa. Mientras que en 2010, con los Gigantes de San Francisco, pegó el cuadrangular que le dio la victoria y el título a su equipo después de 56 años.

Él se encargó de que Colombia volteara a mirar al béisbol. Sin duda fue un pelotero que dejó su marca. Fue el ídolo de muchos jóvenes y la inspiración de la mayoría de prospectos que hoy por hoy nos representan en el béisbol internacional.

Su última campaña fue en 2011 y sin dudas cumplió con creces los requisitos necesarios para ser tenido en cuenta para estar entre los candidatos al Salón de la Fama. No obstante, llegar a Cooperstown es un logro para esos beisbolistas que brillaron de principio a fin. Esos que por su inteligencia dentro del diamante y sus habilidades con el guante y con el bate serán recordados por siempre en este deporte.

A lo largo de la historia, tan sólo nueve latinos —contando a Iván Rodríguez, quien ayer fue elegido— han accedido al salón de los inmortales. Es un porcentaje muy pequeño para la cantidad de jugadores que han salido de estas tierras. Por fuera han quedado peloteros icónicos como David Concepción, Dennis Martínez, Luis Tiant, Fernando Valenzuela y ahora Édgar Rentería.

“Fue un jugador maravilloso y contó con momentos grandiosos, sobre todo en postemporada”, le dijo a El Espectador Jayson Stark, columnista de ESPN y quien hace parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol, que elige cada año a los integrantes del Salón de la Fama.

Stark votó en estas papeletas por 10 jugadores, la cantidad máxima que un miembro puede marcar. Jeff Bagwell, Barry Bonds, Roger Clemens, Vladimir Guerrero, Trevor Hoffman, Édgar Martínez, Mike Mussina, Tim Raines, Iván Rodríguez y Curt Schilling fueron sus elegidos. Por fuera dejó a Rentería. “Miré por mucho tiempo su nombre y simplemente pienso que no tuvo suficientes temporadas como jugador dominante”, precisó.

“Lo podría describir como un pelotero bueno o muy bueno, pero no podía justificar su elección por encima de los diez por los que podía votar. Pero es un jugador de admirar, así no llegue al Salón de la Fama”, finalizó.

Esa falta de campañas como “jugador top” también la argumentó Eric Núñez, editor de deportes de la agencia AP. “A Rentería le pasó factura el que su desempeño tanto en ofensiva y defensa decayó después de los 30 años, así como le faltó un nivel de consistencia en sus mejores años. Quizás nunca alcanzó esa condición de torpedero fuera de serie que sus colegas de generación sí tuvieron, como Derek Jeter y Álex Rodríguez”, indicó.

Núñez fue enfático además al decir que el período de apogeo del campocorto colombiano fue breve: “Estuvo concentrado entre 2000 y 2004 (cuando fue a tres de sus cinco Juegos de Estrellas). Tenía 1.934 hits a sus 30 años y parecía que podría llegar al número mágico de 3.000, pero acabó con 2.327 imparables”.

A pesar de lo anterior, este redactor deportivo destacó la presencia de Orlando Cabrera y Rentería en las papeletas: “Es algo que no deja de ser meritorio. Es la primera vez que jugadores colombianos aparecen como candidatos”. Además resaltó la labor del Niño de Barranquilla en su paso por el béisbol estadounidense: “Dejó huella. Pocos jugadores podrán presumir que tuvieron la oportunidad de brillar en dos Series Mundiales. Él remolcó la carrera de la victoria para los Marlins de Florida en 1997 y luego se convirtió en el MVP de los Gigantes de San Francisco en 2010”.

Por su parte, Jim Caple, también columnista de ESPN, considera que el paracortos barranquillero no alcanzó el 5 % necesario para mantenerse en las balotas para el próximo año debido a la limitante que tienen de escoger a 10 jugadores. “Eso afectó a varios peloteros por la calidad de nombres que teníamos para escoger”.

“Llegar al Salón de la Fama sería un sueño, pero es algo que yo no decido, así que no me mortifico”, le dijo Édgar Rentería a El Espectador. Siempre supo que no es fácil. Aunque en sus 16 campañas terminó con 2.327 imparables, un promedio al bate de .286, 923 carreras impulsadas, cinco elecciones al Juego de Estrellas, dos guantes de oro y una contribución de victoria (WAR) de 32.1, sus temporadas como jugador top, como bien lo explicaron los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol, no fueron muchas y esto terminó marcando la diferencia en contra del colombiano.

Votaciones para el Salón de la Fama 2017

Votos Jugador Porcentaje 381 Jeff Bagwell* 86.2% 380 Tim Raines* 86.0% 336 Ivan Rodriguez* 76.0% 327 Trevor Hoffman 74.0% 317 Vladimir Guerrero 71.7% 259 Edgar Martinez 58.6% 239 Roger Clemens 54.1% 238 Barry Bonds 53.8% 229 Mike Mussina 51.8% 199 Curt Schilling 45.0% 151 Lee Smith 34.2% 105 Manny Ramirez 23.8% 97 Larry Walker 21.9% 96 Fred McGriff 21.7% 74 Jeff Kent 16.7% 59 Gary Sheffield 13.3% 45 Billy Wagner 10.2% 38 Sammy Sosa 8.6% 17 Jorge Posada 3.8% 3 Magglio Ordonez 0.7% 2 Edgar Renteria 0.5% 2 Jason Varitek 0.5% 1 Tim Wakefield 0.2% 0 Corey Blake 0.0% 0 Pat Burrell 0.0% 0 Orlando Cabrera 0.0% 0 Mike Cameron 0.0% 0 J.D. Drew 0.0% 0 Carlos Guillen 0.0% 0 Derrek Lee 0.0% 0 Melvin Mora 0.0% 0 Arthur Rhodes 0.0% 0 Freddy Sanchez 0.0% 0 Matt Stairs 0.0%

(*) estos jugadores son los miembros de la clase 2017 del Salón de la Fama de las Grandes Ligas

Fueron 442 votos, por lo que se necesitaban 332 (75 %) para llegar a Coperstown, los jugadores que superaron el 5 % de las votaciones aparecerán en las balotas de 2018. Orlando Cabrera y Edgar Rentería no tienen posiblidad de llegar al Salón de la Fama.

