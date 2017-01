Buen inicio de temporada de los colombianos en el Tour Down Under

Esteban Chaves terminó segundo en el Tour Down Under. Foto: EFE

Esteban Chaves tuvo un notable inicio de temporada. El ciclista bogotano finalizó en el segundo puesto en la clasificación general del Tour Down Under, a 48 segundos del ganador Richie Porte (BMC). Gran resultado para el pedalista del Orica Scott, quien apenas corrió su primera carrera de 2017. De la misma manera, Sergio Luis Henao, Jarlinson Pantano, Jhonatan Restrepo y Sebastián Henao, tuvieron un buen desempeño en su debut en la temporada. (Vea el recuento de las etapas que se corrieron en el Tour Down Under)

Chaves, además de la segunda posición en la general, fue protagonista en la montaña. Fue tercero en las dos etapas que finalizaron en alto. Aunque no le pudo mantener el ritmo a Porte, quien a lo largo de la semana se le vio fuerte físicamente, siempre llegó con el mismo tiempo del segundo clasificado. Fue una semana que cumplió las expectativos del bogotano. “Estamos muy contentos, no solo yo sino todo el equipo”, indicó Chaves. “Ganamos cuatro etapas, el critérium y terminamos segundos en la general, algo hermoso para iniciar la temporada”, precisó.

Pero no solo la participación del pedalista del Orica fue notoria, también se destacó Sergio Luis Henao. El antioqueño, quien no corría una competencia desde que sufrió el accidente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se vio bien. Aguantó en la subida. Lo más notable lo hizo en la llegada a Paracombe (segunda etapa), donde logró superar un pinchazo, dio caza al grupo principal y llegó con el tiempo de Rohan Dennis, cuarto clasificado en esa fracción. Sergio Luis Henao terminó en la posición 12 en la clasificación general.

Por su parte, Jarlinson Pantano y Sebastián Henao cumplieron en sus respectivas labores con sus equipos. Ambos fueron de gran utilidad. El primero fue uno de los primeros en ponerse en punta para que su equipo (Trek Segafredo) quedara bien ubicado en los embalajes, mientras que el segundo fue clave para el buen regreso de Sergio Luis Henao.

Jhonatan Restrepo, mejor joven

Por último y no menos importante, está Jhonatan Restrepo. El caldense terminó en la décima posición en la clasificación general. Fue protagonista en la última jornada. Ganó el segundo sprint intermedio, tomó tres segundos y desplazó a Nathan Earle (UniSA-Australia) en la clasificación. “He cumplido el objetivo. Queríamos intentar bonificar para entrar en el Top-10, vimos que había esa posibilidad de atacar y disputarlo y se nos dio. Hay veces que hay que arriesgar y esta vez salió. En general me voy muy contento con el décimo puesto. No quiero pensar si hubiese podido estar más arriba o no porque el puesto 10 es el que me tocó”, precisó.