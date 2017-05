El colombiano Daniel Martínez se retiró del Giro de Italia

Redacción Deportes - @DeportesEE

Daniel Martínez afrontó su segundo Giro de Italia con la ilusión de revalidar lo hecho hace un año cuando fue el más joven de todos los competidores y terminó en la posición 23 de la clasificación de la categoría sub-23.

Sin embargo, el escarabajo del Wilier-Southeast le costó bastante desde la primera semana. “No me siento bien, utilizaré las etapas para no desgastarme y ver si me puedo recuperar”, declaraba Martínez cada vez que llegaba al meta extenuado.

Y la etapa de este martes, la fracción reina de la edición 100 del Giro de Italia, le pasó factura al mal estado del colombiano. A pesar de haber llegado entre los 45 primeros, Martínez se sentía mal en horas de la tarde por lo que su equipo le hizo unos exámenes médicos que arrogaron varios resultados negativos. Más allá de que el ciclista quería continuar, la escuadra tomó la decisión de retirarlo de la competición por prevención. ​

No fue de la partida en la etapa 17 y así se sumó a los otros 29 pedalistas que abandonaron el Giro.

De esta manera son cuatro los colombianos que continúan en la competición. Fernando Gaviria, ganador de cuatro etapas; Nairo Quintana, segundo en la clasificación general; Winner Anacona y Sebastián Henao.