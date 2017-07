En vivo: séptima etapa del Tour de Francia

-Kilómetro 146: viento moderado afecta al pelotón. Al final de éste hubo una caída sin consecuencias.

-Kilómetro 108: Mori gana el sprint intermedio. Pasó solo la meta volante. El primero del pelotón, Sonny Colbrelli

#TDF2017: 100km covered and the break of four are at 2'40". We are tucked in the bunch saving energy. #OricaScott

@TDWsport pic.twitter.com/wlBfCR0F0y

— ORICA-SCOTT (@OricaScott) 7 de julio de 2017