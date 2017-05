"Espero continuar con buena salud y buenas piernas": Nairo Quintana

Redacción Deportes - @DeportesEE

Nairo y Movistar están haciendo hasta el momento un excelente Giro de Italia. La estrategia les ha salido perfecta. Van a rueda, se defienden y atacan cuando lo deben hacer. Así lo demostraron tanto en la octava como en la novena etapa. Primero fue Gorka Izaguirre y luego Nairo Quintana. El español consiguió la primera victoria para su escuadra y el colombiano demostró ser uno de los mejores del mundo y que va a ir por la edición 100 de la competición italiana. (Vea nuestro especial del Giro de Italia)

“Nairo es como un hermano y por eso es como si fuera una victoria para mí. El equipo ha estado espectacular. Etapa y camiseta rosa. Queda mucho Giro por delante pero estamos preparados para lo que se viene”, afirmó el gregario de lujo de Nairo, el también colombiano Winner Anacona.

“Teníamos que ir por la carrera desde temprano. Me sentía bien, cada uno ha hecho su trabajo en el momento indicado. Fue un gran trabajo de Winner que está pasando por un buen momento, luego me tocó a mí y lo supe aprovechar”, declaró Nairo Quintana, el nuevo líder del Giro de Italia.

Fue un ascenso al Blockhaus a pedir de boca para el Movistar. Probaron a sus rivales y demostraron que hasta el momento llegan con mejores piernas para lo que se viene. Aunque en la contrarreloj será a otro precio. “Nosotros quisimos tomar la responsabilidad desde el inicio. Mejor no podría marchar. Nairo hace muy buenas cronos pero con rivales como Nibali y Domoulin puede ser una desventaja. Pero él es consiente que tiene que dejar lo mejor de sí en estas pruebas”, aseguró Anacona.

“Yo estoy bien, me siento muy bien pero veremos cómo sigue de ahora en adelante el Giro”, aseguró Nairo, no sin antes mandarle un saludo a todas las madres colombianas en su día. “Le dedico está victoria a mi madre, esposa y a todas las mamás de mi país”.

El ganador del Giro en 2014 sabía que el ascenso era el escenario perfecto para mostrar todo su poderío. Y así lo hizo a 7 kilómetros de la meta. “Después del primer ataque he visto que Pinot y Nibali me seguían pero lo he seguido intentando una y otra vez hasta que he podido finalmente abrir y seguir hacia adelante", puntualizó Nairo.

"He dado todo y hemos terminado con esta gran etapa y vistiendo la maglia rosa antes del descanso. Muy contentos de haber hecho una buena selección entre los favoritos y de tomar estos segundos a favor", Añadió el colombiano que se ilusiona con el doblete (Giro – Tour) en este 2017.

En la general, Nairo cuenta con 28 segundos de ventaja sobre Pinot y 30 respecto con Dumoulin. Vincenzo Nibali, su gran rival por la general, queda quinto a 1 minuto y 10 segundos.

"Espero continuar con buena salud y buenas piernas", finalizó Nairo, mostrando su satisfacción por una nueva victoria en el Giro, ya la tercera en su carrea y con la que iguala a “Lucho” Herrera como el colombiano con más fracciones en esta competición.