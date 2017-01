Esteban Chaves, mejor colombiano en la tercera etapa del Tour Down Under

Esteban Chaves se mantiene tercero en el Tour Down Under. Foto: Orica Scott

En Australia Caleb Ewan parece no tener rival en el sprint. Todas las condiciones parecen ser perfectas para el pequeño ciclista nacido en Sídney. Esta vez ganó con gran margen. No se necesitó de repetición para confirmar su victoria. Superó al actual campeón del mundo, Peter Sagan, a Niccolo Bonifazio y a Danny Van Poppel en la tercera etapa del Tour Down Under. Esteban Chaves fue el mejor colombiano.

El pedalista del Orica Scott no tuvo inconvenientes a lo largo de los 144 kilómetros que se corrieron entre Glenelg y Victor Harbor. Llegó con el pelotón y se mantuvo en la tercera posición en la clasificación general. Por su parte, Sergio Luis Henao finalizó 34 con el mismo tiempo del líder, al igual que Sebastián Henao y Jarlinson Pantano, quienes terminaron en las posiciones 55 y 56, respectivamente. Precisamente Pantano en los últimos kilómetros trabajó para posicionar bien a su equipo, que tuvo como mejor pedalista a Edward Theuns, quien acabo en la quinta posición.

Thomas De Gendt, Clement Chevrier, Jeremy Maison y Vegard Laengen hicieron parte de la fuga del día. Los cuatro pedalistas se llevaron los sprints del día y lograron sacarle hasta tres minutos al pelotón. Fue a falta de 23 km que Vegard Laengen rompió el grupo y se fue solo, sacó una ventaja de 25 segundos. Pero al final fue una carrera contra el reloj para evitar que lo cazaran, pero fue imposible. El grupo principal no se demoró en alcanzar a los tres pedalistas que le seguían y a falta de 5km le llegaron a Laengen.

Con el grupo compacto, el pelotón se reorganizó. El Dimension Data, el Lotto Soudal, el Quick Step – Floors, el Trek Segafredo, el Orica, el Katusha y el Bora Hangshore fueron los equipos que buscaron la mejor ubicación para el sprint final. Esta organización le pasó factura a cuatro corredores, que se cayeron a falta de dos kilómetros, entre los que se encontraba Gorka Izaguirre, segundo en la general, y el colombiano Jhonatan Restrepo. Finalmente fue el Sky el que tomó la punta y alargó el pelotón, pero de atrás salió Caleb Ewan, quien sorprendió a todos para lograr su segunda victoria en esta competencia.

A pesar de la caída que sufrió, Jhonatan Restrepo logró terminar la etapa, perdió 2:18 en línea de meta. No obstante, por la regla de los últimos tres kilómetros, el colombiano tendrá el mismo tiempo del ganador. El que más afectado se vio por la caída fue Izaguirre, quien terminó con una raspadura en la espalda, aún no se conoce el estado del pedalista español.

La etapa de este jueves se llevará a cabo de Norwood a Campbeltown, con 149,5 kilómetros de recorrido. Etapa en la que posiblemente Sergio Luis Henao puede aprovechar aprovechar el desnivel de los últimos metros para sacar ventaja, también es una fracción en la que Peter Sagan puede lograr su primera victoria del 2017.

Clasificación etapa 3

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Caleb Ewan Orica Scott 3:24:45 2 Peter Sagan Bora-Hansgrohe m.t. 3 Niccolo Bonifazio Bahrain Merida m.t. 4 Danny Van Poppel Team Sky m.t. 5 Edward Theuns Trek Segafredo m.t. 6 Nikias Arndt Team Sunweb m.t. 7 Sean De Bie Lotto Soudal m.t. 8 Lorrenzo Manzin FDJ m.t. 9 Ruben Guerreiro Trek Segafredo m.t. 10 Baptiste Planckaert Team Katusha m.t. 28 Esteban Chaves Orica Scott m.t. 34 Sergio Luis Henao Team Sky m.t. 55 Sebastián Henao TeamSky m.t. 56 Jarlinson Pantano Trek Segafredo m.t. 120 Jhonatan Restrepo Team Katusha m.t.

Clasificación general