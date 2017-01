Esteban Chaves, tercero en la segunda etapa del Tour Down Under

Esteban Chaves terminó tercero en la segunda etapa del Tour Down Under. Foto: EFE

Apareció la montaña en el Tour Down Under y con ella los ataques. Richie Porte supo dónde atacar y no lo pensó dos veces. Cuando se decidió, sólo miró atrás para ver la distancia que le tomó a Gorka Izaguirre y a Esteban Chaves. Ambos unieron fuerzas para completar el podio en la segunda etapa de la competencia que se está llevando a cabo en los alrededores de Adelaida, Australia.

La llegada a Paracombe sacudió el Tour Down Under, los 148,5 kilómetros de recorrido que se iniciaron en Stirling, movieron al pelotón. Todo se vio en los últimos 20 kilómetros. Un pinchazo hizo que Sergio Luis Henao se quedara del grupo principal y obligó a cuatro corredores del Sky a ayudarlo, a intentar dejarlo nuevamente con los favoritos. Fue un trabajo complicado, porque el Orica y el Movistar buscaron la manera de dejarlo atrás.

A falta de seis kilómetros, el colombiano logró llegar con el grupo, pero el cansancio no lo dejó atacar. Así que en los últimos 1,5 kilómetros el que lo intentó sin pensarlo fue Richie Porte, junto a él salió Gorka Izaguirre, pero no logró seguirle el ritmo. De atrás, Esteban Chaves buscó la manera de cazar a este par de pedalistas, pero fue imposible. El ataque de Porte fue letal.

El australiano se fue sólo y aunque Chaves llegó a la rueda de Izaguirre, el esfuerzo de ambos no fue suficiente para alcanzar al líder del BMC, quien ganó en solitario. Terminó con un tiempo de 3:46:06, sacándole 16 segundos al español y al colombiano y 19 a un grupo de 17 corredores, entre los que llegó Sergio Luis Henao y Jhonatan Restrepo. Jarlinson Pantano, quien fue el mejor colombiano de la primera etapa, llegó en la posición 23 a 35 segundos del ganador del día.

Con estos resultados, Richie Porte se convirtió en el nuevo líder del Tour Down Under, seguido por Gorka Izaguirre a 20 segundos y Estaban Chaves a 22. Sergio Henao, por su parte, es 15 a 29 segundos y Jhonatan Restrepo 19 con el mismo tiempo perdido del antioqueño.

