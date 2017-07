Rigoberto Urán fue segundo en la etapa 12 y Fabio Aru es el nuevo líder del Tour

El francés Romain Bardet se quedó con la etapa 12 del Tour de Francia. Rigoberto Urán llegó en el segundo lugar. La noticia de la jornada es el nuevo liderato del italiano Fabio Aru, quien le arrebató la camiseta a Froome. El corredor del Sky queda a seis segundos en la general. (Especial del Tour de Francia)

- 10 km: se queda Nairo Quintana. El pelotón le saca 30 segundos de ventaja.

- 14 km: se salen de la carretera Chris Froome y Fabio Aru sin consecuencias

- 20 km: Resultados en el Port de Balès

1. Cummings, 20 puntos

2. De Gendt, 15 pts

3. Gautier, 12 pts

4. Barguil, 10 pts

5. Kwiatkowski, 8 pts

6. Nieve, 6 pts

7. Landa, 4 pts

8. Froome, 2 pts

- 29 km: Stephen Cummimgs coronó solo el Port de Balès (categoría especial)

- 36 km: Esteban Chaves y Darwin Atapuma se quedan del pelotón que sigue comandado por el Sky y disminuye a 3 minutos la ventaja con el pelotón.

- 45 km: Gautier (AG2R), Erviti (Movistar), De Kort (Trek), Küng (BMC), Ulissi (Team Emirates), Cummings (Dimension Data), Bauer (Quick Step), Politt (Katusha), De Gendt (Lotto-Soudal), Matthews (Sunweb) y Simon (Cofidis) siguen en la fuga y distancian al pelotón en 4 minutos.

- 50 km: a menos de 10 kilómetros para el puerto de Port de Balés (categoría especial), la lluvia en la carretera es intermitente.

- 55 km: inicia el descenso. El Sky sigue adelante del pelotón y descuenta a 4 minutos la diferencia con la fuga.

- 59 km: Rigoberto Urán es el mejor colombiano en la general en la cuarta posición a 55 segundos del líder Chris Froome.

- 74 km: este fue el orden de llegada al monte Col du Menté (primera categoría)

1. Matthews, 10 pts

2. De Gendt, 8 pts

3. Simon, 6 pts

4. Ulissi, 4 pts

5. Gautier, 2 pts

6. Erviti, 1 pt

- 80 km: el Sky comanda el pelotón y ya reduce a 5:02 minutos la diferencia con la fuga.

-100 km: los corredores en fuga son: Diego Ulissi, Michael Matthews, Koen De Kort, Nils Politt, Stefan Kung, Thomas De Gendt, Cyril Gautier, Stephen Cummings, Julien Simon, Jack Bauer, Marcel Kittel e Imanol Erviti. Con una ventaja de 6 minutos sobre el pelotón.

- 150 km: Thomas De Gendt suma 1 punto en la cima de la Côte de Capvern

- 200 km: los primeros corredores en fuga son: Michael Gogl (Trek-Segafredo), Guillaume Van Keirsbulck (Wanty) y Marcus Burghardt (BORA-Hansgrohe).

- Así fue la salida de la etapa 12:

- También Froome recibió reconocimiento: el tres veces ganador del Tour, Chris Froome, también fue homenajeado en la salida.

- Es el momento de Nairo: con otra prueba de alta montaña, el ciclista colombiano tiene la oportunidad de figurar en la competición.

- Homenaje a los campeones: la organización del Tour, antes del inicio de la fracción, rindió un homenaje a los tres campeones de la prueba que han fallecido en el último año: Ferdi Kübler, Roger Walkowiak y Roger Pingeon

Así será la Etapa 12

Previa etapa 12 Tour de Francia

Tras la quinta victoria de Marcel Kittel en el Tour, llegó nuevamente el turno para los escaladores. Esta vez los Pirineos serán los jueces de una clasificación general que tiene en lo más alto a Chris Froome. Serán 214 kilómetros. La fracción contará con cinco puertos de montaña, de los que se destacan: Port de Bales, Peyresourde y Peyragudes. Los ciclistas se encontrarán con ascensos de rampas de hasta el 16% de inclinación.

Será el momento para que Nairo Quintana pueda mostrarse en este Tour de Francia. Relegado por el momento de la clasificación general, en esta etapa podría dejar ver todas sus condiciones. Seguramente el hombre más buscado será Froome. Aru, Bardet, y el colombiano Urán, intentarán aprovechar cualquier descuido del británico para atacar y acortar diferencias con el líder del Sky.