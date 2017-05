Fernando Gaviria en guerra por los puntos

Rafael Mendoza

Desde que se inició la quinta etapa del Giro de Italia el antioqueño Fernando Gaviria salió con la idea de terminar la jornada no sólo con una nueva victoria, para reforzar el apabullante dominio de su equipo en esta parte inicial de la carrera, sino también para vestirse con la camiseta morada (ciclamino en italiano).

Esta camiseta, que nosotros llamamos de puntos, se otorga a los embaladores por la posición que ocupen en los finales de etapa y además por el lugar en que pasen en los embalajes intermedios, (metas volantes las denominamos aquí) y es tan importante que en la lista de ganadores del pasado se encuentran múltiples nombres ilustres. Para citar a los más destacados podemos recordar a Mark Cavendish de Gran Bretaña en el 2.013, al fallecido Michele Scarponi en el 2.011, al australiano Cadel Evans en el 2.010, al plusmarquista de triunfos de etapa en las tres grandes vueltas Mario Cipollini en 1.992, 1.993 y 1.994, a Gianni Bugno en 1.990, al holandés Johan Van Der Velde en 1.985, 1.987 y 1.988, a Giusseppe Saroni en 1.979, 1.980, 1.981 y 1.983, a Francesco Moser en 1.976, 1.977 y 1.978 y al pentacampeón del Tour Eddy Merckx en 1.973. En Europa se la considera como la que sigue en importancia a la del campeón.

Hasta hoy ni en sueños nos había pasado por la cabeza la idea de que un colombiano la vestiría algún día. Es que ni sabiendo las condiciones y las ya numerosas victorias de Gaviria se nos ocurrió que en este Giro de Italia estaría peleándola este paisa de oro. Seguramente él si lo tenía en mente porque en las dos metas intermedias de este miércoles se puso al frente del lote para acumular puntos en esta clasificación y lo ratificó con su victoria en la etapa. Al corredor de La Ceja se le ha abierto un nuevo horizonte y por ello desde hoy librará una batalla bien complicada con “el Gorila” André Greipel, el hasta ahora rey de los embalajes del ciclismo actual, para buscar en la meta final lucir de ciclamino frente a la imponente catedral gótica de Milán. Por ahora lleva una cómoda ventaja sobre el alemán.

Y Gaviria no es únicamente piernas, como se dice de los embaladores. Tiene además una cabeza muy bien puesta, tanto para correr como para pensar y por ello ha rechazado el apodo con el que se lo conoce: “el Mísil”, porque no quiere que se lo recuerde con una arma de destrucción, no quiere que Colombia siga siendo estigmatizada por la violencia que se quiere erradicar con los acuerdos de paz y con una nueva estrategia de convivencia… Hay que buscarle rápidamente un nuevo apodo.

¿Y de Nairo qué? Por fortuna muy bien, gracias. Centrado en los objetivos que se ha trazado este año, las victorias en el Giro y en el Tour, está muy lejos del triunfalismo absurdo de un buen número de colombianos y hasta de un especialista de ciclismo de un importante diario capitalino que ansiaban que se vistiera de rosa en el volcán Etna. Permanece agazapado esperando que llegue el día para atacar, que quizás tampoco sea el próximo domingo cuando se llegará, en un ascenso durísimo, a Blockhaus. La estrategia del Movistar, esperar hasta la última semana en la que se encontrarán ascensos de todos los calibres es tan evidente que se ha visto al corredor boyacense ceder posiciones en los últimos metros de las etapas para que ni por accidente le caiga la camiseta rosa, cosa que podría ocurrir si el actual líder, Bob Jungels, llega a perder los seis segundos por los que aventaja a los favoritos, dado que lo sucedería quien tenga mejores puestos en las etapas corridas hasta el momento.

El equipo español que comanda Eusebio Unzúe la tiene bien clara: hay que ganar el Giro con el menor desgaste y ello es posible atacando a fondo en la semana final de la prueba en la que se encontrará la montaña más dura, en la que se pueden hacer diabluras. Que la camiseta rosa se la peleen por ahora las escuadras que temen la arremetida final de quien hoy sigue siendo el favorito número uno para la victoria final.