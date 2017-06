Froome se encomienda a Henao, Thomas y Landa para su cuarto Tour de Francia

El británico Geraint Thomas, el español Mikel Landa y el colombiano Sergio Luis Henao respaldarán a Chris Froome en su búsqueda de un tercer Tour de Francia consecutivo en julio, anunció este jueves el equipo Sky. (Lea también: "Froome es el favorito número uno para ganar el Tour": Nairo Quintana)

Thomas y Landa, colíderes del Sky en el último Giro de Italia, habían visto evaporarse sus posibilidades de victoria debido a una caída provocada por una moto de los carabineros en la novena etapa.

Mientras los dos desafortunados lugartenientes de Froome fueron elegidos por Dave Brailsford, el director deportivo no seleccionó al británico Ian Stannard y al holandés Wout Poels, pieza importante del dispositivo en 2016, pero que no hizo su regreso a las carreteras has principios de mes, tras una lesión en la rodilla en febrero.

Además de Thomas, Landa y Sergio Luis Henao, vencedor de la París-Niza en marzo, también estará el campeón del mundo de 2014, Michal Kwiatkowski, reciente vencedor de la Strade Bianche.

Como en las precedentes ediciones de la Grande Boucle, Froome, que buscará una cuarta victoria en el Tour, estará rodeado de compañeros experimentados con el alemán Christian Knees (36 años), el especialista bielorruso de contrarreloj Vasil Kiryienka (35 años) y el escalador español Mikel Nieve (33 años). (Con un video, el Tour de Francia le rinde homenaje al ciclismo colombiano)

El equipo Sky para el Tour: Chris Froome (GBR), Sergio Luis Henao (COL), Vasil Kiryienka (BLR), Christian Knees (GER), Michal Kwiatkowski (POL), Mikel Landa (ESP), Mikel Nieve (ESP), Luke Rowe (GBR), Geraint Thomas (GBR).

