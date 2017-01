“Ganar Giro y Tour es un gran desafío”: Nairo Quintana

El ciclista colombiano Nairo Quintana aseguró este miércoles, durante la presentación oficial del equipo Movistar para la temporada 2017, que aspira a ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia de este año, así sea “un gran desafío”.

El pedalista boyacense de 26 años, actual campeón de la Vuelta a España, ganador del Giro 2014 y tres veces podio del Tour, admitió que continúa detrás de su “sueño amarillo”, por lo que coronarse en París volverá a ser su mayor reto, tras haber quedado segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016.

“He hecho esa apuesta y va a ser un reto bastante grande. La idea es de la dirección del equipo y mía, y hemos llegado a ese acuerdo porque estar en el centenario del Giro también lo quería”, dijo Nairo, quien llegará al Tour con más días de competición que el británico Chris Froome, ganador de la ronda gala en tres ocasiones y principal rival del colombiano.

“En principio, Froome llegará más fresco, pero nuestra preparación es para estar en muy buenas condiciones. Además, a él ya lo he vencido una vez en la Vuelta y ahora tendré la oportunidad de ganarle en otra gran carrera. En Francia lo intentaremos. Tenemos un gran respaldo y eso nos da confianza”, confesó Nairo confiado en que su equipo, el Movistar, número uno del mundo de la clasificación UCI World Tour en los últimos cuatro años, le dará el respaldo necesario para cumplir sus metas.

El boyacense también se mostró orgulloso de llevar el nombre de su país por todo el mundo: “Siempre es muy lindo representar a mi país por todos los lados. Siempre voy con mucha ilusión y cada día espero hacerlo mucho mejor”, aseguró.

En la presentación del equipo, que tendrá en total 28 corredores y participará desde este jueves en el Challenge de Mallorca, estuvieron también Dayer Quintana, Carlos Betancur y Winner Anacona, los otros tres colombianos que defenderán los colores del Movistar este año.

“Quiero ir al Giro con Nairo y obtener un triunfo en alguna carrera. Estoy más motivado que nunca. Es mi cuarto año en el equipo y tengo mayores expectativas que en otras temporadas”, aseguró Dayer, de 24 años, mientras que Anacona señaló que “los pequeños granos que se aportan sirven para estar ahí como mejor equipo del mundo, y es bonito porque se reconoce lo colectivo, la labor de todos. Eso hace que queramos trabajar mejor ahora. Me hace ilusión ir al Giro, porque es la edición del centenario, pero también la Vuelta a España, que fue la carrera que me dio a conocer y me gusta mucho”.

El otro líder del equipo que dirige Eusebio Unzué y que es patrocinado por la organización Telefónica, el veterano Alejandro Valverde, anunció que correrá la Vuelta con la intención de pelear el título general y que “al Tour iré para ayudar a Nairo a ganarlo. Esa será nuestra principal motivación este año”.