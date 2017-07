Fabio Aru se impone en la etapa 5 y Nairo entra al top-10 del Tour

Redacción deportiva - @DeportesEE

Primera cita para los escaladores en el Tour de Francia. Primera cita de Nairo y Froome en la montaña. Y el ganador de este pulso fue el británico, quien mantiene el dominio del equipo Sky en el inicio de la competencia. Froome ya es líder. Llegó tercero en la quinta etapa, a 20 segundos del ganador Fabio Aru y a cuatro de Daniel Martin, segundo. Ya viste su color favorito: el amarillo. Además, le sacó tiempo a los pedalistas llamados para pelear por la clasificación general, entre ellos Nairo Quintana, quien se ubica noveno a 54 segundos del ciclista del Sky.

Cuando la carretera se empinó y aparecieron las rampas de Belles Filles, el primer corredor que se decidió a atacar fue Fabio Aru. El italiano, que viene de coronarse campeón de ruta de Italia, cambió la velocidad. Explotó. Mientras el pelotón ascendía a una velocidad de 14 kilómetros por hora, el pedalista del Astana exigió sus piernas al máximo. A falta de dos kilómetros para finalizar la competencia aceleró, pasó de 14 km/h a 20 km/h y rompió la carrera. Se fue en solitario. Mientras unos parecían frenarse en ese difícil ascenso, el italiano voló.

La ventaja que sacó lo hizo inalcanzable. No volvieron a verle la cara. Solo se guiaban por su espalda, que cada vez se hacía más pequeña por la distancia que tomaba. La lucha era por la segunda posición. Fue cuando se armó el grupo de favoritos: Nairo Quintana, Chris Froome, Alberto Contador, Richie Porte, Daniel Martin, Geraint Thomas y Simon Yates. Entre ellos se mostraron las uñas y cuando lo hicieron solo respondieron Froome, Porte y Martin. Los otros se fueron quedando. Fue un garrotazo a las esperanzas de muchos, pero a pesar de ese golpe se unieron y cazaron a los tres, aunque no fue suficiente para evitar perder tiempo.

- 2km: Fabio Aru salió con todo. Aventaja al pelotón a 17 segundos.

- 3km: la fuga es controlada por el pelotón. Se espera una llegada en donde los favoritos pongan el ritmo.

- 8km: Philippe Gilbert y Jan Bakelants salen de la fuga y se ponen por delante de todos.

- 14km: El BMC aumenta el ritmo del pelotón y baja el tiempo con la fuga a 1:36.

- 22km: el colombiano Esteban Chaves se encuentra en la posición 43 en la general a 1 minuto y 13 segundos del líder, Geraint Thomas.

- 30km: el tiempo de carrera es de 2 horas y 50 minutos. Se han recorido hasta el momento 129 kilometros. La fuga está a 2:28 del pelotón.

- 40km: Jan Bakelants, Edvald Boasson Hagen, Philippe Gilbert, Thomas Voeckler, Dylan Van Baarle y Pierre-Luc Périchon continuan en la fuga. La distancia con el pelotón es de 2:30.

- 50km: Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale) cruza primero el Cote de Esmoulières (3°), segundo es Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro). Ambos se llevaron los puntos para sumar en la montaña. El pelotón pasa a 2' 40"

- 53km: el pelotón inicia el ascenso a la Cote d'Esmoulieres (3ª). Subida de 2 kilómetros con un desnivel medio del 8%. La fuga se mantiene a 2:28.

- 58 km: Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) cruzó primero el sprint intermedo de Faucogney. El noruego se lleva 20 unidades en la clasificación por puntos.

- 65 km: los 8 de la fuga se mantienen. 2:09 es la ventaja con el pelotón.

- Declaraciones: Thibaut Pinot: "No estoy al 100% de mis capacidades"

Thibaut Pinot oriundo de Belonchamp, a 23,5 kilometros de la meta, afirmó que: "No estoy en condiciones de quedar entre los 5 mejores del Tour de Francia y no estoy interesado en terminar octavo o así. Por tanto prefiero centrarme en ciertas etapas. No estoy al 100% de mis capacidades para La Planche des Belles Filles. Mi primer objetivo podría ser el domingo. Va a ser etapa monstruosa"

- 73 km: se acerca el primer premio de montaña (tercera categoría). El tiempo de carrera es de 1 hora y 50 minutos. Recordemos que Nairo es 20 en la general a 48 segundos del líder, Geraint Thomas.

- 83 km: los corredores arriban a la zona de hidratación. La temperatura ha subido hasta los 35º. La fuga ya está a 1:44.

- 92 km: el pelotón le sigue descontando a los fugados:

- Así será el final de la 5 etapa:

- 97 km: el BMC, el Sky, el Movistar y el Trek están corriendo en bloque en el pelotón con el fin de proteger a sus jefes de escuadra.

- 103 km: el pelotón ya tiene a los 8 en fuga a 2:34.

- Declaraciones: “Sería interesante no perder tiempo": Nairo

El pedalista colombiano declaró ayer al diario Marca que el objetivo de la 5ª etapa, es que "con la habilidad que se tiene y el entrenamiento que se hace, veremos lo que se puede hacer. Estamos viendo las fuerzas. Habrá que ver los rivales a ver qué tal están. Para mí sería interesante no perder tiempo por ahora", aseguró el pedalista.

- 137 km: los 8 que van en fuga ya aventajan a 3:40 al pelotón:

- 160 km: hay 8 corredores en fuga: Thomas Voeckler (Direct Energie), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Philippe Gilbert (Quick-Step), Axel Domont y Jan Bakelants (AG2R La Mondiale), Edvald Boasson Hagen(Dimension Data), Dylan Van Baarle (Cannondale) y Pierre-Luc Périchon(Fortuneo). Tsgabu Grmay (Bahrain-Merida) le llevan 2 minutos al pelotón.

- Con salida neutralizada arrancó la jornada de hoy:

- Está será la 5 etapa:

- Mark Cavendish, después de recibir un golpe de Sagan, abandonó el Tour y tampoco estará en la salida.

- Peter Sagan, expulsado de la competición no estará en la salida de Vittel.

Previa etapa 5 Tour de Francia

Y llegó la montaña a la edición 104 del Tour de Francia. Este miércoles se disputa la quinta etapa, entre Vittel y La Planche des Belles Filles. Luego de tres fracciones por encima de los 200 kilómetros, se corre una más corta. Es de 160.5 y termina en un premio de primera categoría. Antes, uno de tercera, en el Côte d’Esmoulières, que servirá de aperitivo para los hombres que buscarán sacar ventaja en una competencia que hasta ahora se ha visto marcada por las caídas, los abandonos y la polémica. (Vea nuestro especial del Tour de Francia)

Un sentimiento especial posee Froome por La Planche des Belles Filles, por lo que intentará exponer el máximo de sus condiciones para hacerse con su primera etapa de este Tour. No obstante, deberá contrarrestar las aspiraciones de otro favorito, el colombiano Nairo Alexander Quintana. Para el comandante de filas del Movistar “en esta primera etapa de montaña habrá una selección y pondrá a cada uno en su sitio”.