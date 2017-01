"Lucharemos por las victorias al sprint", Fernando Gaviria sobre la Vuelta a San Juan

Vincezo Nibali, Tom Boonen, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Bauke Mollema, Rui Costa y Laureano Rosas, el ganador de las tres últimas ediciones de la carrera argentina, han ofrecido la conferencia de prensa previa al inicio de la 35ª Vuelta a San Juan, que se disputará, por primera vez en su historia con carácter internacional, a partir del lunes, entre los días 23 a 29.

Junto a las estrellas de la Vuelta a San Juan y ante una multitud de medios, han estado presentes el Dr. Sergio Mauricio Uñac, gobernador de la provincia; su secretario de Deportes, Jorge Chica; Gabriel Curuchet, el presidente de la Federación Argentina de Ruta y Pista; Juan José Chica, presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, y Ernesto Rodríguez en representación del Pedal Club Olimpia.

FERNANDO GAVIRIA (Quick Step)

“Hasta el momento la preparación ha sido buena y, junto a Tom, lucharemos por las victorias al sprint. No habrá discusión entre nosotros: hablaremos en carrera y trabajaremos para el que mejor se encuentre”

VINCENZO NIBALI (Bahrein-Merida)

“Es la primera carrera del año y no sé cómo será mi condición, aunque espero que sea buena. No será fácil por el calor, pero intentaré ganar una etapa o, incluso, la Vuelta”.

TOM BOONEN (Quick Step)

“Estoy sorprendido por el bello paisaje de San Juan. ¿Qué si siento algo especial? Por el momento nada, pero sé que sólo me quedan cuatro meses de profesional y tengo que empezar muy fuerte. Mi compañero Gaviria también es muy fuerte en las llegadas, pero después de lo mucho que me he entrenado creo que también tendré opciones”

RUI COSTA (UAE Abu Dhabi)

“Hemos llegado de Europa, donde nos entrenábamos con cero grados, y, como es lógico, estos primeros días estamos acusando un poco el calor, porque estamos teniendo 35 y hasta 40 grados, pero está siendo una preparación perfecta”

BAUKE MOLLEMA (Trek-Segafredo)

“Es la segunda vez que compito en Sudamérica, ya que el año pasado estuve en los Juegos de Río de Janeiro. Allí también hacía calor, aunque no tanto. En estas fechas del año yo estoy acostumbrado a entrenarme a 5 grados”