“Me gustaría conservar la camiseta de líder, pero será difícil”: Nairo

Redacción deportiva - @DeportesEE

Aprovechando la segunda jornada de descanso que ofrece el Giro de Italia, Nairo Quintana, líder de la competencia, habló de su triunfo en la novena etapa y de las posibilidades que tiene de conservar la maglia rosa tras la contrarreloj individual de este martes. (Conozca la historia del Giro de Italia: 24 victorias para Colombia)

“Por naturaleza física debería ceder algo de tiempo mañana (martes). Hablamos de un Dumoulin especialista o del mismo Pinot, que es muy fuerte contra el crono. Seguramente van a hacer mejor etapa que yo, aunque espero no perder demasiado tiempo respecto a ellos y esperar a que llegue mi terreno. Me gustaría conservar la camiseta de líder, pero sabemos que será difícil. No me atrevería a decir con cuantos minutos o segundos de pérdida estaría satisfecho. Tendremos que esperar para resolver esa intriga”, manifestó Quintana.

El ciclista boyacense de Movistar afirmó que verá “cómo salen las cosas y en función de cómo salgamos este martes buscaremos puntos favorables en las próximas jornadas para intentar imponernos a nuestros rivales”. Dijo que no puede hablar de “nuestra estrategia a partir de la crono, pues los rivales nos la pueden escuchar (sonríe), pero sí tengo claro que debemos buscar el terreno que nos conviene y seguir trabajando como lo venimos haciendo todos estos días”. (El ciclismo en Colombia, entre la polémica y el talento)

Acerca de sus máximos rivales en esta edición centenario del Giro de Italia, Nairo referenció: “A Nibali no lo podemos descuidar nunca, es un corredor muy luchador que en cualquier momento se puede mover y tenemos que estar atentos. Además, este domingo realmente no perdió tanto tiempo. Por otro lado, está Pinot, que es fuerte en subida y también contra el crono como siempre he dicho, y Dumoulin, que la verdad que este domingo hizo una excelente subida. No es que sorprendiera, porque ya ha rendido a gran nivel en montaña en situaciones anteriores, pero sí lo hizo mejor de lo que pensaba. Subió a ritmo y lo hizo realmente bien”. (Nairo con medio Giro en el bolsillo)

Finalmente, Quintana reconoció: “Es verdad que en la montaña hemos marcado la diferencia y para mí es una gran fortuna contar con un equipo en estas condiciones. Todos hemos visto como esta temporada ha sido más brillante casi que en toda nuestra historia. Por fortuna está yendo todo bien desde el inicio del año, el equipo aquí en el Giro también está haciendo un trabajo excelente y eso a uno le llena de orgullo”.