Mejora estado de salud de Darwin Atapuma

En la segunda etapa de la Vuelta a San Juan, Darwin Atapuma sufrió una caída a tres kilómetros del final. El colombiano quedó tendido en el suelo unos minutos hasta la llegada de la ambulancia, que le trasladó al centro hospitalario donde inicialmente se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico leve.

A pesar de esto, la evolución del pedalista nariñense es positiva. En la mañana de este miércoles el equipo UAE Abu Dhabi entregó un parte más alentador en cuanto a la salud de Atapuma, “se encuentra bien, tras haber pasado la noche en el hospital después de su caída en la Vuelta a San Juan”, informó en un comunicado.

El ciclista nariñense continuará bajo observación médica, pero de no presentarse novedades, este mismo miércoles podría ser dado de alta. Atapuma, incluso, ya realizó su primer trino después del accidente, allí agradeció por los buenos deseos, “mil gracias a todos mis familiares, seguidores, amigos por todos sus mensajes. Gracias a Dios no pasó a mayores, mil gracias”, escribió.

La Vuelta a San Juan es liderada por el italiano Elia Viviani, quien supera por un segundo al pedalista colombiano, ganador de la primera etapa Fernando Gaviria y en el tercer lugar está el belga Tom Boonen, quien salió vencedor de la segunda fracción. Este miércoles se correrá una contrarreloj individual de 11,9 kilómetros.