"Nairo está bien, esperando las etapas más importantes": director del Movistar

AFP

El español Eusebio Unzué aseguró que el tiempo que perdió el ciclista colombiano frente al líder del Tour de Francia, Chris Froome, "no es para preocuparse".

El director deportivo del equipo Movistar, Eusebio Unzué, afirmó este viernes que hay que "relativizar" la pérdida de tiempo de su líder, el colombiano Nairo Quintana, el miércoles en la primera etapa de montaña, en La Planche des Belles Filles, respecto al líder del Tour, el británico Chris Froome. (Aquí, nuestro especial del Tour de Francia)

El ciclista colombiano perdió "solo 14 segundos", en opinión de Unzué en esa etapa ganada por el italiano Fabio Aru, que sacó 34 segundos a Quintana, en una corta ascensión final de casi 6 km.

Unzué espera ahora "la llegada de días más importantes", primero con dos etapas de montaña, el sábado y el domingo, en el macizo del Jura, sobre todo el segundo día, con llegada a Chambery y tres puertos de categoría especial.

Froome, que también sacó tiempo en la contrarreloj del prólogo al colombiano, tiene una ventaja en este momento de 54 segundos sobre Quintana, noveno en la general, que sueña con ofrecer el primer Tour de Francia a su país. (Conozca la historia de Darwin Atapuma)

¿Cómo ha visto a Quintana en esta primera parte?

De momento bien. Es verdad que está un poco tratando de pasar sin novedades estas etapas más de transición y esperando la llegada de momentos como serán la etapas de mañana sábado y sobre todo la del domingo, que creo que nos va a dar ya una dimensión más real de las posibilidades de cada uno. Estos días se van pasando con normalidad. Es verdad que el calor y la distancia provocan el desgaste habitual, pero por el momento Nairo está bien, esperando la llegada de los días más importantes.

¿No le preocupa que se quedase atrás de Froome el miércoles en la primera etapa de montaña?

Hay que relativizarlo con lo que son puramente tiempos. Fueron solo 14 segundos. Si esto se repitiera cada día… Pero no es un tiempo para preocuparse ni a favor ni en contra de él. Hay que tener calma y esperar.

¿Confiado en que esos 54 segundos que le saca Froome se pueden recuperar?

Por lo menos esa es nuestra idea. Trataremos de recuperar ese tiempo perdido que nunca gusta. Pero hasta el día de hoy la diferencia ha sido la contrarreloj del prólogo y 14 segundos de la Planche des Belles Filles. Nos gustaría estar lógicamente a menos distancia pero es lo que hay. Vamos a esperar al fin de semana.

Pérdida de Valverde

¿La pérdida de Valverde ha sido un duro golpe para el equipo?

Es muy importante. Siempre seguro, era ese hombre tranquilizador. Si la carrera se desarrollara con normalidad iba a estar muy cerca de Quintana en los momentos difíciles y con él no contamos ahora, pero así es nuestro deporte a veces de cruel.

¿Se avecina una dictadura del Sky en el Tour de Francia? (Chris Froome se acostumbró a vestir de amarillo)

Vamos a ver. Sí, podría ser un poco una repetición del año pasado. Aquí hemos tenido una crono donde mostró su superioridad sobre todos sus rivales. Y luego hemos visto una llegada en alto, con la particularidad de esa llegada. Lo que no hizo ese día fue lo que nos tenía acostumbrados otros años de hacer unas diferencias importantes. Se le vio bien, estuvo con los mejores, en la selección definitiva, pero no marcó una diferencia importante.

¿Preocupa la respuesta del líder del equipo Nairo Quintana?

No. Era una llegada muy particular y tampoco hay que hacer una valoración exagerada de lo que pudimos ver ese día. Catorce segundos a favor o en contra, no es para hacer una valoración de pesimismo, ni de optimismo si hubiera sido a favor. Es la primera referencia. Salvo Aru, que dio un golpe de autoridad importante, todos los demás estaban en 150 metros.

¿Teme que el Giro de Italia le pase factura a Quintana?

No creo. No sabemos qué pasará pero no es lo que creemos que puede ocurrir. Viene haciendo los cinco últimos años dos grandes vueltas cada año y este año en lugar de ser la primera, es la segunda el Tour.

¿Qué espera del fin de semana, sobre todo del domingo?

Que nos va a dar una medida real de los grandes favoritos. La del domingo es de dureza extrema. Y si continuamos con este calor de estos días podemos ver grandes sorpresas.

¿Cuál va a ser la estrategia estas dos etapas de montaña del fin de semana?

No tenemos más que la opción que tenemos. Se tratará de estar con los mejores y después veremos si somos capaces de abrir diferencias. Sobre todo el domingo nos va a dar una idea de lo que puede pasar al final aunque todavía quede mucho tiempo. Quien no esté el domingo, difícilmente va a estar en Alpes o Pirineos.

¿Cómo está el equipo? ¿Hay equipo para apoyar al líder de la formación?

La pérdida de Alejandro nos ha dado un horizonte que nada tiene que ver. Todo cambia. Con Alejandro habríamos tenido un corredor entre los cinco o diez primeros y ahora no lo tenemos. Es un determinado momento nos habría podido servir de estrategia y eso ahora ha desaparecido. Solo hay un objetivo, que es llegar donde se pueda con Nairo. Ya no podemos vivir del pasado y hay que mirar hacia adelante.