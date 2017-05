La lucha por la “maglia rosa”

Nairo, por el doblete: Giro - Tour

Jesús Miguel De La Hoz

A finales del año pasado, Nairo Quintana develó que iba a participar en el Giro de Italia y en el Tour de Francia. Una apuesta arriesgada para muchos, menos para el corredor nacido en Cómbita (Boyacá). A lo largo de 2017 ha repetido de varias maneras: “Si no lo hago ahora, que me siento en buena condición, no lo voy a hacer nunca”. Y claro, se ve como una jugada atrevida teniendo en cuenta que el objetivo principal del colombiano es ganar el Tour de Francia.

El Giro es una competencia muy complicada. La edición 100 tendrá cuatro jornadas con llegadas en alto y 41 premios de montaña en total. Es un recorrido de mucha dificultad, que puede comprometer el rendimiento de Quintana en el Tour. O al menos, eso se piensa, por la cercanía que hay entre ambas carreras.

Esta es una experiencia que ya vivió Alberto Contador, quien en dos ocasiones hizo este doblete, el último en 2015 —en ambas se coronó campeón de la ronda italiana y finalizó en la quinta posición de la Grande Boucle—. El pedalista español fue claro cuando se refirió a la apuesta de Nairo: “Tiene su dificultad”, dijo. “Todo dependerá de la forma en la que plantee la carrera, porque le podría dejar la responsabilidad a (Vincenzo) Nibali, quien se va a volcar en el Giro del Centenario”.

Sin lugar a dudas es una misión compleja, tanto así que el último corredor en lograr ganar este doblete fue Marco Pantani, en 1998. Por eso el equipo Movistar tiene todo fríamente calculado. Una de las referencias de la escuadra que dirige Eusebio Unzué fue Alejandro Valverde. El ciclista nacido en Murcia (España) hizo en 2016 las tres grandes vueltas y, según el estudio que se le realizó, su mejor rendimiento fue en el Tour, después de terminar tercero en el Giro. “Es verdad que es más veterano y maduro, pero también es una referencia para pensar que se puede estar a gran rendimiento en las dos carreras”, explicó Unzué en una rueda de prensa en enero.

Lo mismo ocurrió con Nairo Quintana en 2016. Después del Tour de Francia en el que terminó en la tercera posición, tuvo una presentación notable en la Vuelta a España, en la que logró coronarse campeón. Además, el director de Movistar también resaltó en ese diálogo con los medios en España que el equipo dispone de datos internos que indican que los 33 días de diferencia que hay entre el final del Giro y el inicio del Tour son suficientes para que el corredor tenga una buena recuperación y pueda competir sin problemas. “No creemos que el Giro pueda tener consecuencias negativas”, fue el resultado final de los estudios realizados para que Quintana compita en las dos primeras grandes de la temporada.

En lo corrido de 2017, Nairo Quintana ha participado en seis competencias y en la mayoría ha brillado. Ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana y la Tirreno-Adriático. Además se destacó en el Trofeo de Mallorca y en la Vuelta a Asturias. En el último mes realizó su preparación por las carreteras de Boyacá.

La edición 100 del Giro de Italia, que tendrá 3.614 kilómetros de recorrido, será la más larga desde 1999. Esta competencia se inicia con seis grandes favoritos para quedarse con la maglia rosa: Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Adam Yates, Tom Dumoulin y Geraint Thomas. Estos pedalistas y otros, como Thibaut Pinot, Pierre Roland, Tejay van Garderen, Steven Kruijswijk e Ilnur Zakarin, son los llamados a encabezar el pelotón y a sacar diferencias en la carrera que fue diseñada para ciclistas con buenas habilidades en la montaña. Por lo menos así lo destacó Quintana: “Es una edición que se inclinó por un recorrido para escaladores”.

Precisamente, la clave para que Nairo gane esta competencia está en la última semana, debido a la cantidad de subidas que hay. El colombiano se enfoca en la etapa 16, que tendrá un recorrido de 227 kilómetros entre Rovetta y Bormio, en la que pasarán por el Mortirolo y después por el Stelvio. “Va a ser una etapa especial, porque en esas dos pasadas por el Stelvio llegamos casi a los 2.800 metros de altitud. Eso le va a hacer daño a mucha gente. Y en el descenso de cara a la meta también habrá que estar muy atento. Creo que va a ser la etapa reina, muy decisiva”.

Esta edición del Giro contará con la presencia de cinco ciclistas colombianos. Además de Quintana estarán Winner Anacona, Daniel Felipe Martínez, Sebastián Henao y Fernando Gaviria. Este último, que ha ganado cuatro etapas en lo que va del año, estará compitiendo en su primera grande y llega como uno de los favoritos a salir victorioso en las etapas con llegadas masivas. Gaviria se enfrentará a grandes velocistas, como Andre Greipel, Caleb Ewan y Giacomo Nizzolo, candidatos a ganar la primera etapa, entre Alghero y Olbia, con 206 kilómetros de recorrido.