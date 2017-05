Nairo: “Queda mucha montaña y estamos en buena condición”

Redacción deportiva - @DeportesEE

Como era previsible, Nairo Alexander Quintana Rojas perdió este martes la camiseta de líder del Giro de Italia. Sucedió tras registras 53 minutos y 30 segundos en la prueba que no es su especialidad, la contrarreloj individual, ganada por el holandés Tom Dumoulin, nuevo comandante de la clasificación general.

Luego de culminar la décima etapa, el pedalista boyacense manifestó: “Como nos dimos cuenta, Dumoulin le ha metido mucho tiempo al segundo de la crono; ha volado. Me quedo con la sensación de que tenemos buenas piernas, buen equipo y queda mucho tiempo para recuperar el tiempo”. (Conozca aquí la historia del Giro de Italia)

“Los datos son buenos, he rodado bastante bien, mejor de lo que esperaba. Fue una contrarreloj que no juega a mi favor. Dumoulin ha aprovechado su terreno”, agregó el ciclista colombiano, del Movistar Team, quien deberá recuperar 2 minutos y 23 segundos.

Para Nario “es un trago amargo haber perdido la camiseta y haber perdido más de lo que esperábamos”. No obstante, es consciente de que “queda mucha montaña y estamos en buena condición y lo intentaremos más adelante. No tenemos que fiarnos de nada. Queda mucha montaña. Hay que contar con los otros, han demostrado en la crono, no hay que confiarnos de ninguno y hay que ir para adelante con uno y con otros”. (Lea también: “Hay que trabajar con los ciclistas pequeñitos”: Leonardo Duque)

“Miraremos las etapas que vienen para poder hacer una buena estrategia como equipo”, concluyó Quintana, el hombre que continúa con el sueño rosa vivo en la edición centenario y que anhela el título que ya conquistó en 2014.