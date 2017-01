Nairo Quintana entregó aula digital en Boyacá

Con el fin de llevar la educación digital al departamento de Boyacá; Fundación Telefónica, en compañía del ciclista Nairo Quintana, líderes digitales y Voluntarios Telefónica, entregó tres aulas digitales en los municipios de Ventaquemada, Monguí y Arcabuco.

Estudiantes, Voluntarios Telefónica, líderes digitales y Nairo Quintana participaron en la entrega del aula digital en el Colegio Técnico Alejandro de Humboldt, donde se formó el pedalista, quien un año atrás participó en una actividad digital en la que Fundación Telefónica se comprometió a llegar con educación digital al departamento.

Adicionalmente, Fundación Telefónica entregó las aulas digitales en la Institución Educativa San Antonio de Padua en Ventaquemada y el Instituto Técnico de Monguí que, sumadas a la de Arcabuco, beneficiarán a un total de 1.470 niños y niñas de Boyacá, gracias a una inversión superior a los 250 millones de pesos.

“Con la entrega de estas tres aulas en Boyacá desde Fundación Telefónica reafirmamos nuestro compromiso por llevar la educación digital a todo el país, generando nuevas oportunidades de aprendizaje y democratizando el acceso al conocimiento de calidad. Realizar la entrega en compañía de nuestro amigo y aliado, Nairo Quintana, es la oportunidad de mostrar a los niños y niñas del país, los valores de superación, valentía y emprendimiento que él representa y que son los mismos que Fundación Telefónica promueve en cada uno de sus proyectos”, aseguró Fabián Hernández, Director de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica Movistar.

“Es una alegría acompañar a Fundación Telefónica en la entrega de ésta y las demás aulas en mi región, en el lugar donde me formé. La educación debe ser digital, innovadora, con ésta el mundo no tiene fronteras y eso es lo que deseo para los niños y niñas que se forman aquí, que no tengan límites y puedan soñar en grande”, afirmó Nairo Quintana, amigo de Fundación Telefónica.

Las aulas digitales están dotadas de 20 computadores, 10 tabletas, mesas, sillas, escritorios y proyectores interactivos.

Esta actividad, que se movilizó en las redes sociales con la etiqueta #FTEducaciónDigital, le permite a la Fundación seguir aportando a la transformación de la educación, brindando espacios que permitan promover el uso y la apropiación de las TIC.

