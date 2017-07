Nairo Quintana fue segundo en la etapa 13 y descuenta en la general del Tour

Redacción deportiva - @DeportesEE

Con Alberto Contador y Nairo Quintana atacando, las emociones estaban garantizadas. Y así fue la etapa 13 del Tour. La más corta. 101 kilómetros que contaba con tres premios de montaña (primera categoría) entre Saint-Girons y Foix. Bien hacía Chris Froome en afirmar esta semana que su principal objetivo era no dejar acercar en la general a nadie. Aun así, el español y el colombiano descontaron más de dos minutos y dijeron presente. (Vea el especial del Tour de Francia)

La etapa se la llevó el francés Warren Barguil. El local le entregó su tercer triunfo a su país y se acercó a Alessandro De Marchi en la clasificación de la montaña. No cabe duda que el grupo de los favoritos en principio no se sintió intimidado por Contador y Nairo, por lo que no salió a perseguirlos.

Sin embargo, queda mucho Tour y quienes daban por vencidos a los dos mejores escaladores del mundo, este viernes se dieron cuenta que todavía nada está dicho.

Nairo Quintana decidió ir por Alberto Contador y Mikel Landa, quienes estaban en la cabeza de carrera. En el Col d'Agnes, a 46 kilómetros de la meta. El colombiano comandaba el grupo con Alexis Vuillermoz y Michal Kwiatkowski y empezaban a sacarle más de dos minutos de ventaja al pelotón.

Pero faltaba un hombre en escena. Warren Barguil sabía que la rueda era la de Nairo y Alberto. Y las calles de Foix fueron testigo de una gran exhibición de ciclismo. A esas alturas colaboraban mutuamente Contador, Quintana, Landa y Barguil. Los cuatro iban por la etapa. Al final, fue para el francés.

A un kilómetro de la meta, es Contador quien ataca, pero justo en la última curva Barguil sale por el costado exterior y se pone en posición de sprint. Nairo se le pega a la rueda, pero el francés demostró que llegó con más piernas. Atrás del colombiano cruza el ciclista del Trek, seguido por Mikel Landa.

Por su parte, el lote de favoritos estuvo tranquilo durante gran parte de la etapa. Fue hasta los últimos kilómetros que se empezaron a medir las fuerzas. Chris Froome y Rigoberto Urán, los que más intentaron. Pero siempre fueron controlados.

Martin Daniel (Quick-Step Floors) fue el único que probó suerte y consiguió sacar ventaja. El resto del grupo llegó a la meta junto y por eso no hubo cambios en la parte de arriba de la general.

Fabio Aru seguirá vistiendo la camiseta amarilla. Mientras que Froome se mantiene a 6 segundos, Romain Bardet a 25 y Rigoberto Urán a 35.

Este sábado les esperan a los corredores 181 kilómetros entre Blagnac y Rodez. Serán dos premios de montaña de tercera categoría. Una fracción que con ataques como los de hoy, también podría traer sorpresas.

