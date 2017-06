“Nunca me dopé en el Sky”: Froome

Redacción deportes

La triamcinolona es un corticosteroide que es usado, normalmente, como antiinflamatorio en las articulaciones disminuyendo el dolor en caso de una lesión. Sin embargo, al ser una sustancia hormonal anabólica podría aumentar el crecimiento muscular. La Agencia Mundial Antidopaje prohíbe el uso de todo glucocorticoide cuando son administrados por vía oral, intravenoso, intramuscular o rectal (inciso 9).

Este jueves, el ciclista Chris Froome negó en una entrevista con el diario inglés The Guardian que su equipo, el Sky, le haya ofrecido una de las dosis que adquirió la escuadra entre 2010 y 2013. “Nunca me dieron triamcinolona en el Sky. Y tampoco la he tomado”, dijo rotundamente el ciclista de 32 años y quien desde este 1 de julio buscará su cuarta corona en el Tour de Francia.

Actualmente, la agencia antidoping del Reino Unido está investigando a la escuadra por una posible conducta antideportiva por tener 55 dosis de esa sustancia durante el periodo mencionado. El Sky confirmó, ante las investigaciones en su contra, que recibió una orden de inyecciones con la sustancia para el corredor Bradley Wiggins, quien las utilizó para combatir su alergia al polen (2011, 2012 y 2013), reiterando que todo se hizo bajo la supervisión de la UCI.

Cuando se le preguntó a Froome por esta situación (corre en el Sky desde 2010), el pedalista fue enfático. “La verdad no he pensado mucho en eso. Estoy enfocado en mi preparación para el Tour. Hay que dejar que los profesionales sigan con la investigación y no entrometerse”, apuntó.