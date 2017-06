Riascos: “Pido excusas a las autoridades deportivas si mis declaraciones las ofendieron”

Redacción deportes

Duvier Riascos no tiene filtros al hablar. Dice todo tal cual lo que piensa sin esconder ni una palabra. Eso lo ha metido en problemas. En 2016 fue expulsado del Cruzeiro de Brasil por unas polémicas palabras. Y ahora la Dimayor lo estaba investigando por asegurar que a Atlético Nacional lo ayudan los árbitros.

Por esa razón, en su cuenta oficial de Twitter, el delantero de Millonarios se disculpó públicamente: “pido excusas a las autoridades deportivas del fútbol colombiano si mis declaraciones realizadas en días pasados las ofendieron”, inició el futbolista nacional. “No se repetirán. Reitero mi compromiso con el fútbol, por eso los invito a que vivamos en paz y lo disfrutemos como lo que es, el mejor espectáculo del mundo”, resaltó.

De esta manera el delantero le cumple a la Dimayor y al club albiazul, después de salir a decir que “A Nacional siempre le ayudan los árbitros. Esperaba que lo ayudaran, pero no tanto. Es un club que, supuestamente, es el mejor de América”. Estas palabras las disparó tras la derrota de Millonarios frente al cuadro antioqueño por las semifinales de la Liga Águila.

El atacante del club albiazul también publicó en su cuenta de Instagram con el momento en el que Alexis Henríquez le comete un claro penal al jalarlo de la camiseta, en el compromiso de vuelta, el pasado domingo, 11 de junio. “Así es muy jodido necesitábamos jugar 11 contra 11”.

Reincidente

Pero no es la primera vez que Riascos es tan explícito en sus declaraciones. En 2016 cuando jugaba con Cruzeiro señaló después de un partido frente a Fluminense: "esto no es normal, no estoy feliz con lo que está sucediendo. Tenemos que buscar una solución, porque no pueden tomar mi felicidad para venir a jugar a esta mierda aquí". Razón por la que fue expulsado del club.

También en México tuvo problemas por su temperamento. Cuando jugaba en el Pachuca el delantero insultó a hinchas que lo criticaban por su bajo rendimiento. Por estos insultos fue investigado por la Comisión Disciplinaria de la Federación del Fútbol Mexicano.