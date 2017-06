Richie Porte será el gran rival de Nairo en el Tour

Rafael Mendoza / Especial para El Espectador

Nairo Quintana, Eusebio Unzúe y José Luis Arrieta debieron quedar tranquilos tras analizar la última etapa del Dauphiné, que concluyó este domingo con el inesperado triunfo del corredor danés Jakov Fuglsang, tras una emotiva etapa de gran montaña en los Alpes franceses.

El líder del Movistar y su equipo técnico saben hoy que el principal rival en la gran carrera francesa será el australiano Richie Porte, quien demostró en una etapa bien complicada para él, en la que le fallaron todos sus gregarios, una gran fortaleza al entregarse entero en solitario a una dramática persecución, tanto en descenso como en terreno llano y en la escalada final, en la que consiguió reducir un minuto que le llevaba Chris Froome y hasta aventajarlo en la meta por 21 segundos. Aunque no pudo mantener la camiseta amarilla sí consolidó su ilusión como un firme aspirante a la victoria en los Campos Elíseos en el próximo mes de julio.

Mientras tanto el triple campeón del Tour no la pasó bien en la corta pero durísima jornada que cerró la carrera alpina. Aunque en el tercero de los tres premios de montaña del día, el Col de la Colombier, logró desprender a Porte, quien se había quedado sin ninguno de sus compañeros, luego la pasó muy mal en la subida final a Plateau de Solaison pues poco a poco lo fueron relegando corredores de segunda línea, como Fuglsang, el surafricano Louis Meintjes y el alemán Emanuel Buchmann y en los kilómetros definitivos se le fueron también Fabio Aru, Romain Bardet y Richie Porte.

Peor la pasó el español Alberto Contador quien en la etapa perdió más de cuatro minutos. Aunque el líder del Trek señaló que no había querido forzar la marcha porque sabía que no había llegado aún a su mejor condición y hasta se atrevió a decir que está muy contento por la forma como va su preparación, muy pocos le van a creer. Es que hasta Alejandro Valverde, quien no estaba peleando la carrera sino buscando adaptarse a un ritmo fuerte, lo superó en la meta y en la clasificación final.

Froome, Porte y Contador, quienes luego del Giro fueron señalados por la prensa deportiva europea como los máximos aspirantes al título del Tour, perdieron acciones en este Dauphiné porque están “pasando aceite” en los ascensos de respeto y por ello la pueden pasar muy mal si Nairo Quintana consigue una buena recuperación tras el desgaste en el Giro de Italia.

Para el colombiano Esteban Chaves fue un día para el olvido al terminar la etapa en la posición 51 a 21.49 del primero y como 26 en la general a 26.09. Tanto él como su equipo saben hoy con absoluta certeza que no está en condiciones de llegar en una mediana condición al Tour de Francia por su escaso rodaje en el año ya que ésta era su primera carrera para medir como está para el reto que se había planteado y pudo establecerse que se encuentra muy lejos de lo que se quisiera. Todo el mundo sabe que “el Tour no perdona” y por ello la única opción sería llevarlo a que conozca el Tour, sin ninguna aspiración de buenas figuraciones, confiando en que le sirva como preparación para la Vuelta a España. Pero se correría el riesgo de que la carrera le ocasione más perjuicios que beneficio y con ello se eche a perder toda la temporada. El Orica y el corredor están ante una situación bien compleja que ojalá resuelvan con sabiduría.