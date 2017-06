Tribuna Deportiva: Santiago Botero analizó las posibilidades de Nairo en el Tour

Redacciòn deportiva

Se inicia la segunda grande de la temporada ciclística: el Tour de Francia. Serán 198 los pedalistas que abran la competencia este sábado en Düsseldorf con una contrarreloj individual de 14 kilómetros. Pero tan solo cuatro son los llamados a luchar por la victoria final de esta competencia. Nairo Quintana, Alberto Contador, Chris Froome y Richie Porte.

"Cada Tour de Francia es distinto. En el recorrido y en los rivales. Además tiene muchos factores y el más importante de todos es la preparación que haya tenido el ciclista", dijo Santiago Botero, ganador de tres etapas en la ronda gala. "Nairo el año anterior llegó con la Ruta del Sur, la cual ganó. Esa temporada no hizo el Giro de Italia, pero entonces se decía que iba a estar en una buena forma. Para esta temporada tenemos la duda, no lo vemos hace 33 días, no hizo ninguna carrera previa y además no se preparó en Tunja, por lo que existe incertidumbre pero sí creo que sea protagonista para esta competencia", añadió.

Serán siete los colombianos en competencia y todos serán importantes para sus escuadras: Sergio Luis Henao y Jarlinson Pantano serán gregarios de oro de Chris Froome y Alberto Contador; Darwin Atapuma será el que más libertad tenga para buscar una victoria de etapa; Rigoberto Urán podría aprovechar la vigilancia que habrá entre los favoritos para intentar disputar en la clasificación general, lo mismo sucede con Esteban Chaves, mientras que Nairo Quintana será el líder del equipo Movistar.

El Tour de Francia buscará este sábado su primer líder en una contrarreloj de 14 kilómetros totalmente llanos en las calles de la ciudad alemana de Düsseldorf, un recorrido pensado para los especialistas en la materia. En su afán de no centrarse en esquemas preestablecidos, el Tour busca la alternancia. En 2014 y en 2016 la primera etapa estaba pensada para que un "sprinter" fuera el primer líder y, en esta ocasión, como en 2015, será un contrarrelojero.

La etapa supera el kilometraje que le catalogaría como prólogo, por lo que es considerada una etapa en línea y los organizadores esperan, además, que sirva para marcar las primeras diferencias en la general. Los especialistas podrán alcanzar medias de 55 kilómetros por hora y, como elemento de comparación, en 2015 en Utrech en un perfil muy similar más de 150 de los 198 corredores perdieron al menos un minuto con respecto al vencedor de la prueba. La etapa servirá también como símbolo de la amistad franco-alemana y de la construcción europea. Ese mismo día, Alemania rendirá homenaje al canciller Helmut Kohl, fallecido hace dos semanas, y tendrá lugar un día después de la muerte de la francesa Simone Veil, primera mujer en presidir el Parlamento Europeo.

