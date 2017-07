UCI retira el castigo de 20 segundos contra Rigoberto Urán

La Unión Ciclista Internacional (UCI) levantó este viernes la sanción de 20 segundos que los jueces del Tour de Francia le habían impuesto al ciclista colombiano Rigoberto Urán, que fue penalizado al final de la etapa 12 de la competencia por recibir una caramañola en un sitio no permitido. (Lea: ¿Por qué penalizaron con 20 segundos a Rigoberto Urán?)

Así lo dio a conocer a través de su cuenta en Twitter Jonathan Vaughters, director del equipo Cannondale-Drapac, al que pertenece el colombiano, quien sostuvo que UCI revirtió su decisión y “no hay penalidad para Rigo”. (Vea el especial del Tour de Francia)

Incredible news!!! @UCI_cycling has reversed decision!!! No penalty for Rigo!!!! Thank you, Thank you, Thank you!!!

La resolución de la UCI –que cobija también al australiano George Bennet (Lotto NL-Jumbo)– permite recuperar al ciclista colombiano su posición exacta en la clasificación general, cuarto a 35 segundos del líder, el italiano Fabio Aru (Astana)

Thrilled w/ the @UCI_cycling call to lift penalties for @UranRigoberto and Bennett. Thank you for seeing the bigger picture. Now let's race. pic.twitter.com/XmmKM6Hxef

— Cannondale-Drapac (@Ride_Argyle) 14 de julio de 2017