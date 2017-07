Un codazo marca el adiós de Peter Sagan del Tour de Francia

EFE

Rey del ciclismo un día, diablo del sprint al siguiente. El eslovaco Peter Sagan, engrandecido por su victoria en Longwy, abandona el Tour de Francia al día siguiente en el ojo del huracán por haber derribado de un codazo al británico Mark Cavendish. Si en la pendiente de Las Religiosas, que sirvió de final a la etapa de este lunes, los cronistas destacaron que el eslovaco del Bora ganó "con un pie", porque se le salió otro del pedal cuando lanzó su ataque, en la meta de Vittel pasó a ser el centro de todas las críticas. (Vea el especial del Tour de Francia)

En el sprint ya muy accidentado, el eslovaco sacó su codo derecho sobre el británico Mark Cavendish, el ciclista en activo que más triunfos atesora en el Tour de Francia, con treinta. El corredor de la isla de Man acabó por los suelos, magullado en su costado derecho después de que otros dos ciclistas le pasaran por encima. (Imágenes de un final de etapa accidentado)

Con el brazo en cabestrillo cruzó la línea de meta para someterse a exámenes médicos para determinar si este miércoles puede tomar la salida. Cavendish, un 'niño' mimado del Tour de Francia pese a su fama de marrullero en las llegadas, fue derribado por Sagan, otro 'niño' consentido de la ronda gala por su clase y su potencia.

Las imágenes, repetidas una y otra vez, dejan poco lugar a la duda. El codo del eslovaco choca contra el británico, que desestabilizado se precipita contra la valla antes de dar con sus huesos en el suelo. Sagan cruzó segundo la línea de meta, por detrás del francés Arnaud Demare, lo que le dio seis segundos de bonificación que le situaron en la segunda posición de la general, de la que desplazó al británico Chris Froome.

Pero los jueces intervinieron y decidieron sancionarle. Primero de forma clemente, con 30 segundos y la pérdida de la bonificación, lo que le situaba en el puesto 15 de la general. La caravana del Tour consideró que era poco. Empezando por el director del Dimension Data de Cavendish, Rolf Aldag, que no dudó en pedir su descalificación a través de la red social Twitter. "La UCI debe decidir. Eso no ha sido un accidente. Es violencia. Es duro para el Tour descalificar a un campeón del mundo, pero tiene que hacerse", escribió.

El enfado fue ganando adeptos en el pelotón. El director del Lotto Saudal, Mark Sergent, reveló que su pupilo André Greippel, potente esprinter germano, le había dicho que ya no consideraba a Sagan como un amigo. Ante la fuerte presión, el jurado de comisarios actuó. Su presidente, el belga Philippe Marien, compareció ante la prensa rodeado de una impresionante nube de cámaras para anunciar la descalificación del eslovaco. "El jurado ha decidido descalificar a Peter Sagan del Tour de Francia. Ha puesto en peligro a varios corredores en el esprint de Vittel. Hemos aplicado un artículo del reglamento de la UCI según el cual los comisarios pueden decidir la descalificación de un corredor", aseguró Marien, que no aceptó preguntas.

La decisión de los comisarios tampoco gustó a todos, por considerarla demasiado severa en un sprint que no fue para nada limpio. El pelotón ya se había cortado una primera vez por una caída nada más pasar la pancarta de último kilómetro, lo que evitó que los equipos de los esprinters pudieran lanzar a sus corredores.

En esa situación apenas se podo organizar un esprint típico. El ganador fue el francés Arnaud Demare, pero su maniobra estuvo lejos de ser limpia. En un primer momento, el ciclista de la FDJ cerró a Sagan y, posteriormente, de forma más evidente, a su compatriota del Cofidis Nacer Bouhanni, que no ocultó su disgusto por haberse visto privado de la victoria en su ciudad natal. "Ha hecho una maniobra rara y me ha cerrado. Incluso mi rueda delantera ha tocado con la suya trasera, lo que me ha obligado a frenar", dijo, con evidente disgusto, el ciclista que cruzó la meta en quinta posición.