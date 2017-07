A un día del Tour, Chris Froome renovó hasta el 2020 con el Sky

El británico Chris Froome, tres veces campeón del Tour de Francia, lucirá los colores del equipo Sky hasta finales de 2020 tras renovar su contrato, anunció el viernes la formación. (Tribuna Deportiva: Santiago Botero analizó las posibilidades de Nairo en el Tour)

Esta ampliación de dos años llega en la víspera del inicio del Tour de Francia de 2017, en el que Froome, defensor del título, es uno de los grandes favoritos.

El ciclista calificó de "decisión fácil" su continuidad en el Sky, al que llegó en 2010. (Lea también: Nairo Quintana: "Hay que ser atrevidos para ganar el Tour")

"Para mí es como estar en casa", declaró Froome. "Estoy contento por seguir en el Sky para al menos los tres próximos años", apuntó.

Froome, que tiene 32 años, es profesional desde 2008. Después de dos años en el Barloworld, llegó al Sky cuando se creó el equipo.

We're delighted to confirm that @chrisfroome has signed a new contract with @TeamSky! pic.twitter.com/JrGpEkgVtC

— Team Sky (@TeamSky) 30 de junio de 2017