"Vengo al Tour con la idea de ayudar a Nairo": Alejandro Valverde

EFE

Alejandro Valverde afronta el Tour de Francia que este sábado comienza en Düsseldorf con "la idea clara de ayudar a Nairo Quintana", de quien se mostró "convencido de que lo hará genial". (Vea: “Los nueve magníficos”, la película que protagoniza Nairo Quintana)

"Vengo al Tour con la idea de ayudar a Nairo. Eso no quita para que trate de estar lo más adelante posible, ya que para los rivales siempre será más difícil controlar a dos que a uno. El objetivo es estar cerca de Nairo, a quien veo bastante bien, ha descansado y aquí ha llegado delgado y concentrado. Estoy seguro de que lo va a hacer genial", dijo.

Valverde, de 37 años, afronta su décimo Tour de Francia en buen momento de forma y animado para seguir con una temporada gloriosa, en la que acumula 11 triunfos. (Tribuna Deportiva: Santiago Botero analizó las posibilidades de Nairo en el Tour)

"Me encuentro bien, he descansado después de las últimas competiciones y estoy con muchas ganas. No sé si llego mejor o peor, pero las sensaciones son muy parecidas a las de los dos últimos Tours, en los que anduve tan bien", explicó.

Ante la crono inicial de 14 kilómetros por las calles de Düsseldorf, Valverde señaló la importancia del tiempo. Amenaza de lluvia. (Lea también: Nairo Quintana: "Hay que ser atrevidos para ganar el Tour")

"Creo que la clave puede estar en el tiempo que haga. Amenaza lluvia, y si unos salen con el asfalto seco y otros no, eso puede decidir la victoria. Lo bueno es que los favoritos salen casi todos seguidos y por eso será para todos igual", concluyó