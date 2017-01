Conmovedor mensaje de su esposa a Tiaguinho, víctima de tragedia aérea del Chapecoense

Una de las historias conmovedoras que se conoció en medio de la tragedia aérea del Chapecoense, ocurrida el pasado 28 de noviembre en la que murieron 75 personas, fue la del jugador Tiago da Rocha Vieira, conocido entre sus compañeros del club Chapecoense como Thiaguinho, quien antes de tomar el vuelo en el que perdió la vida se enteró de que iba a ser papá.

El mundo pudo conocer cómo fue el momento en que Tiaguinho recibió la sorpresa que le tenía preparada su esposa a través de un video que se difundió en redes sociales. (Véalo aquí).

Esta semana su esposa Graziele, de 18 años, se enteró que el bebé que viene en camino es un niño y publicó un emotivo mensaje en Instagram en el que supuestamente el niño le escribe a su padre cuánto lo quiere, se compromete a cuidar a mamá, a seguir los pasos de su padre y ser el hijo que siempre soñó.

“Mi nombre es Thiago pero me puedes llamar Tiaguinho (…) Estoy aquí para decir que voy a seguir tu legado papá, yo me encargo de mamá, y voy a orar mucho por ti todos los días”, dice un aparte del texto.

"Hola papá. Yo quería hablar desde hace mucho tiempo, pero mamá y yo estamos muy tristes. Dios tiene un propósito y sé que soy un don del Señor, y él te llevó porque sabe que tú te harás cargo de mi mamá y de mí y que me guiarás (…) La mayoría de las personas fueron testigos del momento, cuando llegué en el vientre de mi madre estaba tan feliz, y sentí tu felicidad. Papá cuando supiste que iba a venir, con esa desbordante alegría que vi en sus ojos, entendí que estaban felices”, agrega el texto.

“Va ser difícil, pero vamos a tener éxito, porque mi madre es fuerte y trabajadora. Ay papá, te quiero. Sé que donde quiera que estés me amas y amas a mamá. Hablando de mamá, ella se siente triste al igual que yo, pero es fuerte, ella es fuerte porque ella me tiene, yo soy su hijo. Todas las noches cuando mire hacia el cielo, te voy a recordar porque mamá me dijo que eres una pequeña estrella que nos cuida. En estos últimos tres meses que estoy en el vientre de mamá, yo ya estoy empezando a golpearla con el pie, porque quiero empezar a seguir tus pasos desde el interior del vientre mamá, eres mi héroe mi campeón, Te Amo papá”.