Cese de actividades de jugadores del club llaneros, de la Primera B

Redacción Deportes - @DeportesEE

Los integrantes del Club Llaneros S.A., que juega en el Torneo Águila, la segunda división del fútbol profesional colombiano, le acaba de enviar una carta al presidente de la institución, Héctor Mateus, en la que le manifiestan su inconformidad por los incumplimientos en los pagos de las obligaciones laborales.

A la fecha, los futbolistas, afiliados a Acolfutpro, no han recibido los salarios correspondientes a los meses de marzo y abril de 2017, a pesar de los constantes compromisos de pago de la institución, por lo que acordaron no viajar a Cali este sábado, para el partido ante Orsomarso, en caso de que los directivos no se pongan al día.

Llaneros es tercero en la tabla del Torneo Águila, con 26 puntos, y ya tiene un cupo asegurado para la siguiente fase. Si los 28 jugadores profesionales se mantienen en su posición, podría utilizar una nómina de juveniles, situación que atentaría contra el juego limpio y los intereses de los equipos que buscan un cupo en los cuartos de final.

Ante la situación, la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, no se ha pronunciado