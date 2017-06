Comienza la era Lillo en Nacional

Luis Guillermo Ordóñez Olano - @Memordonez

El interés de Atlético Nacional por contratar al técnico español Juan Manuel Lillo no es nuevo. Su nombre sonó por primera vez cuando Juan Carlos Osorio les anunció a los directivos del club verdolaga que se iría al São Paulo de Brasil, en mayo de 2015.

Para su reemplazo, el primer nombre que sugirió el estratega risaraldense fue el de Lillo, a quien conoció personalmente cuando vino a Colombia a dirigir a Millonarios, en 2014, pero del que desde mucho antes tenía referencias.

Inquieto y estudioso de temas tácticos y estratégicos, Osorio tenía a Lillo como uno de sus referentes académicos, pues, aunque acá se le tome en broma, el español es muy respetado por los entrenadores y formadores deportivos de su país y en buena parte de Europa.

La relación entre ambos se consolidó en el Mundial de Brasil, que compartieron como comentaristas. De hecho, en una entrevista con El Espectador en ese evento, Osorio señaló que “Juan Manuel Lillo le va a aportar mucho al fútbol colombiano”.

Lamentablemente, en el club embajador los resultados del ibérico no fueron los esperados y en septiembre de 2014 se fue.

Era uno de los candidatos para llegar a Nacional seis meses después, pero ya tenía adelantadas negociaciones para hacerse cargo de las selecciones menores de Chile, aunque terminó siendo asesor técnico de Jorge Sampaoli en el equipo mayor, que ganaría la Copa América.

Hace unos dos meses, cuando comenzaron los rumores de la salida de Reinaldo Rueda de Nacional, el nombre de Lillo volvió a sonar. Él, además, quedó vacante tras la renuncia de Sampaoli al Sevilla para asumir como seleccionador argentino.

De acuerdo con medios españoles, es un hecho que Lillo dirigirá a Nacional. La infraestructura y la filosofía del club lo seducen, así como la propuesta económica. Quiere manejar un proyecto a largo plazo en el que pueda implementar sus ideas en las categorías de formación y en el club le dieron vía libre para hacerlo. Además, tiene una espinita que se quiere sacar, pues no pudo triunfar en Colombia.

Nacional no lo anunciará hasta que arregle todo con Reinaldo Rueda, lo que parece cuestión de horas.

Luego de dos años y seis títulos con el club verdolaga, el técnico vallecaucano no continuará por varias razones. Físicamente no ha tenido un buen semestre. Luego de someterse a una delicada operación de cadera, no tuvo tiempo suficiente para recuperarse como es debido y descansar. También quiere buscar nuevos retos y, probablemente, dirigir un seleccionado, labor de mayor responsabilidad, pero menor estrés diario.

Además, lleva ya dos meses incómodo con algunos funcionarios del club verde que pretendieron hacer modificaciones mientras él estaba incapacitado. Dicen que por sugerencia de Juan Pablo Ángel, Nacional pensó en contratar un nuevo preparador físico y reemplazar a Eduardo Velasco, con quien Rueda ha trabajado durante casi toda su carrera y, además de su asesor más cercano, es su amigo.

Todo eso hizo que la relación entre el profe y Nacional se deteriorara y que los detractores del entrenador aprovecharan la eliminación de la Copa Libertadores para echarle leña al fuego.

No obstante, en este semestre Nacional ganó la Recopa Suramericana y la Liga, un balance envidiable para cualquier equipo del continente.

A pesar de esos logros, Rueda se va. Con lágrimas en los ojos, el vallecaucano señaló que “los ciclos se cumplen y el grupo merece una oxigenación en todos los aspectos”, un claro mensaje de despedida luego de la conquista de la estrella 16.

A Lillo, quien de no ocurrir nada extraordinario será el nuevo entrenador y llegará en los próximos días a Medellín, le esperan grandes retos.

El primero es afrontar la renovación del plantel. Varios veteranos, como Farid Díaz y Alejandro Bernal, ya anunciaron su salida del equipo. También se podrían ir Alexis Henríquez, Macnelly Torres, Francisco Nájera y Franco Armani, quienes tienen ofertas.

Reemplazarlos adecuadamente y seguir promoviendo jóvenes de la cantera será prioridad para el técnico español.

Luego, tendrá que seguir ganado como sus antecesores. Rueda y Osorio sumaron seis títulos cada uno, así que a él también se le exigirán trofeos.

Sobre su grupo de colaboradores no se ha filtrado mucho. Los directivos verdolagas quieren que trabaje con gente de la casa, que los siga formando, pero él traerá al menos dos hombres de confianza.

Esos detalles son los que tendrá que arreglar antes de estampar su firma en el contrato y vestirse de cortos, a más tardar la primera semana de julio, porque pronto vuelve la competencia y, con ella, la necesidad de Nacional de seguir ratificando por qué es el mejor club de Colombia.