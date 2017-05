"En Millonarios he crecido como profesional”: Jacobo Kouffaty

Redacción Deportes - @DeportesEE

El volante Jacobo Kouffaty señaló a una emisora deportiva de su país que estar en un equipo como Millonarios le “ha ayudado a crecer como profesional”. (Otras noticias del fútbol colombiano: Enfrentamientos en el Pascual Guerrero entre hinchas del América y Cali)

En la entrevista, el futbolista venezolano también destacó la labor de su entrenador Miguel Ángel Russo y la campaña del cuadro azul en la actual Liga Águila.

El jugador de 23 años resaltó que su adaptación al fútbol colombiano se ha facilitado mucho más gracias al sistema de juego que implementa Millonarios. En donde Kouffaty es el encargado de generar las jugadas ofensivas y ser el conector entre el mediocampo y los delanteros.

“Me siento cómodo jugando detrás de los delanteros. Siempre trato de escuchar a Russo, porque es una persona de experiencia que tiene mucho recorrido en el fútbol”, añadió el futbolista.

Pero Kouffaty también habló sobre su relación con los demás jugadores de Millonarios. Añadió que se llevan muy bien y hasta contó varias intimidades. “Cada vez que me quieren ver bravo me llaman ‘Maduro’ (en relación con el presidente de Venezuela). Saben que no me gusta por toda la situación que estamos pasando en mi país”, sostuvo.

Al final, el venezolano se refirió a la sanción que la Dimayor le impuso por una supuesta simulación, que luego terminaron levantándole. “Fue algo incómodo y de mucha preocupación. No estoy acostumbrado esas cosas. Afortunadamente se aclaró todo y se demostró que yo no soy ese tipo de jugador”, afirmó un Kouffaty que se ilusiona con ser tenido en cuenta por Russo para los octavos de final del torneo al cual Millonarios se clasificó de manera anticipada.