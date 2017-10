En suspenso los objetivos de Cali y América

Este sábado empataron sin goles el clásico. El equipo verdiblanco, prácticamente eliminado de la Liga; el escarlata, con la lucha viva por no descender.

Un clásico siempre es atractivo de observar. En todos los partidos hay aspectos por analizar. No obstante, los últimos encuentros entre Deportivo Cali y América no han entregado grandes exhibiciones futbolísticas. Por el contrario, en el verde césped se ve a un par de equipos que no tienen una idea clara de juego. Lógicamente influye el reciente cambio de técnico por parte de los dos. (Carlos Bejarano: “Va a haber un final feliz”)

En el verdiblanco, “Checho” Angulo apostó por tres talentosos en la mitad de la cancha. Sin embargo, Candelo, Sambueza y Benedetti no se juntaron lo que esperaba el DT, poco peligro le generaron a la defensa escarlata, y de igual forma el pobre y solitario Duque no contó con posibilidades de buscar una definición. En el segundo tiempo entró Roa y tampoco fue solución al déficit creativo del conjunto local.

“Polilla” Da Silva le está dando continuidad a un once que empieza a salir de memoria. Claro, debió adaptarse a una nómina que conformó Hernán Torres. Esa que bajo la dirección técnica del uruguayo no ha perdido, pero que tampoco ha logrado salir de la zona de descenso directo. Hoy los americanos fueron levemente superiores al Cali. Se acercaron en más ocasiones al área contraria y asustaron a los hinchas de Palmaseca con el remate al palo de Juan Camilo Angulo.

América no deslumbra, pero es notable que los futbolistas rinden mejor que cuando finalizaba el insostenible proceso de Torres, que quedara en la historia como el entrenador que regresó a la escuadra roja a la primera división del fútbol colombiano tras cinco años de sufrimiento por parte de sus simpatizantes, quienes miran la tabla del descenso, de reojo la de la Liga y por último la reclasificación.

Son 130 puntos los que posee América, dos más que Cortuluá, que tiene un par de compromisos pendientes: el de la fecha 15 ante Alianza Petrolera y el de mañana frente a Millonarios. Jaguares, que también se presenta este domingo, acumula 131; Atlético Bucaramanga, que el lunes recibirá a Júnior, 130; Deportivo Pasto, con 133, no está del todo salvado. Tigres confirmó su descenso con la unidad sumada por el cuadro escarlata. La permanencia de los demás, en suspenso.

En la siguiente jornada, la 18, Deportivo Cali jugará en condición de visitante ante Alianza, el martes 31 de octubre, a las 6:00 p.m. América, por su parte, será local el miércoles contra Independiente Medellín, a las 8:00 p.m. Después enfrentará a Santa Fe en Bogotá y cerrará el campeonato frente al Bucaramanga, en lo que será un compromiso clave en su lucha por no descender.

Para Sergio Angulo, estratega del Cali, hoy sus dirigidos tomaron “malas decisiones. A la hora de elaborar se la dábamos al rival, no es que América recuperara la pelota. No fuimos claros”. Además, destacó que el nivel de juego de los clásicos actuales es porque en los “de antaño no había descensos” y era una época en la que “Cali y América siempre estaban peleando por los primeros lugares”.

