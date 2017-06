Héctor Cárdenas: “No venimos a defendernos, vamos a buscar el resultado”

Redacción deportes

A Héctor Cárdenas se le vio tranquilo en la rueda de prensa previo a la final de la Liga Águila que se llevó a cabo en el hotel Dan Carlton de Medellín. El estrés y la preocupación quedaron de lado. El técnico disfruta las horas previas al partido de vuelta de la serie final contra Atlético Nacional. Ya tiene todo planeado para para el encuentro definitivo. “Aquí no venimos a defendernos, respetamos al rival, pero vamos a buscar el resultado”, dijo con confianza.

Sin embargo, tiene claro la calidad del equipo que tendrá al frente. Por eso, dentro de los planes está el no cederle terreno al cuadro antioqueño. “Si por descuido llegamos a hacerlo, hay más posibilidades de que nos convierta. En la medida que lo alejes de tu portería, lo podrás controlar”, afirmó Cárdenas. El entrenador sabe que el estilo de juego de su equipo ha complicado al cuadro verde, tanto así que en las dos confrontaciones previas ganó un partido y empató el otro. “Este Nacional sufrió las transiciones del Cali, en las que somos muy destacados y en los que los rivales saben que somos fuertes. El juego va a llevarse en dos fases que ya tenemos analizados”.

Para este compromiso existen varias dudas. La primera está en la portería. El estratega no adelantó cuál será el arquero titular en el partido de este domingo. Ambos vienen en buen nivel, lo cual lo hace un dolor de cabeza fácil de llevar. “Hay tranquilidad porque cualquiera de los dos está en un excelente nivel”. La segunda duda se centra en las ausencias de Luis Orejuela y Nicolás Benedetti. Por el primero el sustituto será Nilson Castrillón, “lo conozco muy bien, es muy bueno en la fase defensiva, y en la ofensiva, aunque no tiene las mismas características de Orejuela, puede desdoblarse y puede ser una sorpresa porque no hay mucha referencia de él”, resaltó. Sin embargo, aún está en veremos el reemplazo de Benedetti.

De resto todo parece estar planificado. “Tenemos que salir muy concentrados, hoy lo que importa es salir campeones. Será fundamental anotar goles”, indicó el estratega. “Tenemos puesta la atención en controlar el funcionamiento colectivo de nuestro equipo”, agregó Cárdenas, quien resalta los buenos resultados que obtuvo el equipo en los últimos ocho partidos, donde tan solo ha perdido un encuentro.

La confianza que demostró en la rueda de prensa, es porque es un tema que se ha trabajado en los últimos días. “El aspecto psicológico se fortaleció con todo el grupo. Todos saben lo que deben hacer”, dijo sin titubeos. El objetivo es claro, para Cárdenas darle el décimo título al Deportivo Cali y está a solo 90 minutos de lograrlo.