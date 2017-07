Quieren ver lleno el Metropolitano

Júnior dará mercados a hinchas que se abonen para este semestre

Redacción Deportes - @DeportesEE

Una buena excusa de los hinchas del fútbol en Colombia para no ir al estadio es que la plata no les alcanza y que, si se la gastan en boletas o abonos, no hay ni para hacer mercado. Pensando en esto, el Júnior de Barranquilla le trae la solución a su hinchada. Para este semestre, el cuadro costeño sacó un novedoso plan de abonos en el que se le devolverá al hincha la plata gastada, con bonos de Supertiendas Olímpica, empresa que es propiedad de la familia Char, de los mismos dueños del Júnior de Barranquilla.

En México, el Club Tigres de Monterrey, ejecutó un plan similar en años anteriores, que benefició a su hinchada y logró tener un estadio lleno en todos los partidos que jugó como local. Ese ejemplo lo quiere tomar el Júnior, equipo que, desde este semestre, ha hecho todo lo posible por recuperar a su hinchada y volver a hacer que el pueblo costeño se sienta orgulloso de su equipo.

Juan Salvador Barcena, nuevo director comercial del equipo costeño, y Mauricio Correa, directivo del grupo empresarial Olímpica, fueron quienes organizaron, hace unos días, este plan de abonos. A los Char les gustó la idea; por eso se implementó y se presentó al público.

Lo primero era motivar al aficionado y eso lo lograron los directivos al traer refuerzos de calidad, como Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará. Sumando las dos presentaciones de estos jugadores, fueron más de 50 mil personas las que colmaron las tribunas del estadio Metropolitano. “El juniorismo tiene que volver a sentirse. Por eso hemos sacado todo este tipo de iniciativas”, asegura Barcena.

Los precios de los abonos van desde $150.000 hasta $600.000 , dependiendo de la localidad. Ese valor incluye todos los partidos del segundo semestre del año (Liga Águila, Copa Águila y Copa Sudamericana). “A quien compre el abono se le entregará una cuponera por el 100 % del valor para que lo gaste en Supertiendas Olímpica y las marcas asociadas. Tendrán hasta el 31 de agosto para hacer uso de la cuponera”, cuenta Barcena.

Por el hecho de abonarse, también habrá un beneficio para todo el semestre, un 2 % de descuento en todas las compras en Supertiendas Olímpica de Barranquilla. Barcena también confiesa: “La hinchada estaba muerta; estaba acabada. Entonces hay que volverla a cautivar y eso se logra con la traída de jugadores e inversión en sede administrativa y deportiva. Ahora hay que darle a la gente en productos del día a día. Con esta medida creo que será posible ver un Metro lleno”.

Hasta el día de hoy el Júnior no ha hecho un reporte oficial de las ventas; sin embargo, El Espectador conoció que más de 10.000 personas ya han adquirido su abono. En principio se venderán 30.000; pero, si se supera esta barrera, se estudiará poner a la venta más entradas, teniendo en cuenta que la capacidad del estadio Metropolitano de Barranquilla es de 45 mil espectadores.

El equipo barranquillero debutará en la Liga Águila II este domingo ante La Equidad. Independientemente de la venta de abonos, esperan que para este juego se pueda ver un estadio lleno.