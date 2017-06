Luis Fernando Suárez, nuevo entrenador de La Equidad

Redacción deportiva - @DeportesEE

La Equidad no cumplió este semestre con una buena campaña en la Liga Águila. Hace mucho que no lo realiza, y en la segunda parte del año, si no mejora el rendimiento, empezará a sufrir con la tabla del descenso.

Arturo Boyacá arribó al banco asegurador con el propósito de implementar una buena idea de juego que se viera reflejada en buenos resultados. No lo logró y debió abandonar el cargo de director técnico.

Ese lugar será ocupado por el experimentado Luis Fernando Suárez, quien estará acompañado por el uruguayo Carlos Gutiérrez como preparador físico. El asistente técnico aún no se define.

Suárez, de 57 años y oriundo de Medellín, que empezará trabajos desde el 11 de junio, clasificó a la selección de Ecuador al Mundial de Alemania 2006 y a Honduras a Brasil 2014.

La más reciente experiencia de Luis Fernando Suárez como entrenador fue en Dorados de Sinaloa, de México, el año anterior.

Como jugador hizo parte, en 1989, del plantel de Atlético Nacional campeón de Copa Libertadores. En su papel de entrenador le dio una estrella el club verdolaga, en 1999.