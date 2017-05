Marcela Restrepo, el cerebro del Cortuluá femenino

Nicolás Fernández Sánchez

Este domingo la jugadora fue clave en el triunfo de su equipo, un doblete suyo permitió que quedara segundo del grupo C, clasificándose a la siguiente fase de la Liga Femenina.

El equipo John Albert Ortiz ha gozado de una temporada sobresaliente. Dos únicas derrotas ante el invicto y líder del grupo C, Orsomarso, le han asegurado una plaza en los cuartos de final de la liga al equipo vallecaucano. Las dirigidas por Ortiz muestran un peligroso juego de ataque que ha generado 20 goles a favor en lo que va de torneo, mientras que sus siete goles en contra las posicionan como uno de los equipos que menos goles concede en liga. (Puede leer: Geraldin, la heredera de la dinastía Cardona)

Su solidez en ataque y defensa son fruto de una buena planeación técnica de los meses posteriores al inicio de la liga. Uno de los cerebros en el medio campo tuleño es Marcela Restrepo, quien, con tan solo 21 años, cuenta con un importante palmarés internacional que la convierte en una de las jugadoras con mayor experiencia de la liga. (Lea: María Camila Reyes, la “crack” de Equidad)

A los siete años sintió por primera vez la alegría que produce el balompié. Pereira fue la ciudad que la vio dar sus primeros pasos en el mundo del deporte, para más tarde formar parte de la selección Risaralda de fútbol sala. Su entrega y gran habilidad con el balón le valieron la convocatoria para la selección Colombia sub-17. "Inicie en la selección Colombia en 2012, fue una convocatoria sub-17, viaje a Bogotá a probar con 32 niñas, quede entre las 20 seleccionadas y ese mismo año viajamos a Bolivia a un sudamericano en el que quedamos en tercer lugar", contó Restrepo a El Espectador. (Le puede interesar: Leicy Santos, la 10 de Santa Fe)

Las "súper poderosas" contaron de nuevo con Restrepo durante la Copa Mundial sub-17 en Azerbaiyán, donde la selección Colombia quedaría eliminada en fase de grupos. El proceso continuó en 2014, durante el Sudamericano Femenino con sede en Uruguay, en el que Colombia ocupó el tercer lugar, allí fue compañera de equipo de jugadoras como Leicy Santos y Manuela González, ambas goleadoras en lo que va de liga.

En Uruguay, un caza talento brasileño se fijó en Restrepo y la llamó para hacer parte del equipo Vitoria en el estado de Pernambuco, con el que participó en la sexta entrega de Copa Libertadores Femenina en 2014. "En Uruguay un caza talentos me contactó, yo tenía 18 años y ahí me fui en mayo de 2014, jugamos Copa Libertadores y en diciembre me devolví a Colombia", relató Restrepo.

Su regreso a Colombia la llevó a formar parte del equipo Generaciones Palmiranas, que más tarde se vincularía a Cortuluá, para participar en esta primera edición de la Liga Femenina. En el equipo del Valle, se encontró con conocidas como Carolina Mina y Jessica Peña con quienes había compartido en anteriores convocatorias con la tricolor.

A pesar de su importante recorrido futbolístico, Restrepo no pone todos los huevos en la misma canasta al momento de hablar sobre su futuro. "En unos diez años me veo graduada de mi carrera, fisioterapia, si Dios quiere jugando fútbol en el exterior o continuando con mis estudios" aseguró la futbolista vallecaucana. (Lea: La historia de Lisseth Moreno, defensa de Santa Fe)

No cabe duda de los sacrificios que implica ser futbolista en Colombia, pero a pesar de esto a Marcela le ganan la alegría y la emoción que le brinda jugar este deporte. "Lo más difícil en este camino es la disciplina y constancia, también que siempre se cruza con el estudio. Pero, lo más gratificante es la alegría que me da jugar y lo que uno puede aprender y conocer mediante él", concluyó Restrepo. (Le puede interesar: Liana Salazar, la capitana de Las Leonas)

Esta última fecha será decisiva para saber quiénes llegaran a la final de la Primera Liga Femenina de Fútbol en Colombia. Santa Fe, Orsomarso, Envigado y Cúcuta ya están clasificados, mientras que América, Cortuluá y Bucaramanga, se perfilan como favoritos para llegar a esta fase. (Puede leer: Oriana Altuve: la leona que más ruge en Santa Fe)