Medellín ganó y se afianzó segundo en la Liga

Redacción deportes

Medellín tiene a los dos mejores equipos de la actualidad del fútbol colombiano. Atlético Nacional e Independiente Medellín. Ambos cabalgan a placer la Liga Águila. Los dos están clasificados. Este miércoles, el cuadro rojo ganó 1-0 en Montería, estadio en el que Jaguares no ha logrado imponer su condición de local. Patriotas, Atlético Huila, La Equidad y Alianza Petrolera le han logrado sacar puntos al equipo costeño, que hoy sufre debido a que se empieza a descolgar del grupo de los ocho y cede terreno en el descenso.

No fue un partido rápido, le faltó ritmo e intensidad y claro los 31 grados de las 3:00 p.m. no permitieron que los jugadores se movieran a placer. El calor les quemaba las piernas y ni el pique más veloz los refrescaba. Así que lo mejor era no gastar energía en vano. Y parece que ambos equipos se pusieron de acuerdo, puesto que el juego no se inclinó para ningún lado de la cancha en ningún momento.

Existieron aproximaciones, pero las jugadas claras se contaron con los dedos de una mano. La primera al minuto 15 por intermedio de Darwin López, quien no logró definir bien ante la salida de David González. Y la segunda terminó en gol. No precisamente de Jaguares, sino de los visitantes. Remate de pierna derecha de Yairo Moreno y el balón en su vuelo hacia la portería rozó en la humanidad de Cristian Restrepo, lo suficiente para cambiar de dirección y descolocar a Wilder Mosquera que nada pudo hacer para evitar el encuentro de la pelota con la red.

En la segunda parte, con la tarea clara de igualar el compromiso, jaguares salió en busca del gol del empate. Ya no importaban los 30 grados que hacían en Córdoba, fueron por el todo o nada. Y tenían que hacerlo, además de perder posiciones en la pelea por mantenerse dentro de los ocho, en la tabla del descenso -la batalla adicional que tienen que afrontar- también perdieron cedían distancia con América.

Así las cosas, por intermedio de Cristian Restrepo, César Carrillo y Darwin López, Jaguares inquietó la portería de González. Pero no lograron marcar. El equipo costeño se fue encima, intentó aprovechar la oportunidad que le brindaba Medellín, que se defendía cerca de su portería. Pero no llegaron a ser claros. Y el tiempo, en su velocidad pasaba sin dar tregua. La más clara estuvo en los pies de Carrillo, quien tuvo la igualdad en sus pies, pero su remate se estrelló en el palo.

Medellín intentó responder por medio de Hernán Hechalar, pero el argentino no logró definir bien. El tiempo se terminó y Medellín sumó una nueva victoria en la Liga Águila que lo afianzan en el segundo puesto de la Liga con 35 unidades. Jaguares se quedó en 24 y puede salir de los clasificados a cuartos de final si ganan sus perseguidores.