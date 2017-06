Millonarios, a ganar en Medellín para ser finalista

El equipo embajador no pudo triunfar en Bogotá en el duelo de ida de las semifinales ante Atlético Nacional, que definirá la serie en su casa.

Voluntad irreprochable en los jugadores de Millonarios. Corrieron al máximo hasta el minuto final. Sin embargo, de fútbol poco. El equipo de Russo no tiene creación. No hay un hombre que se adueñe de las ideas y, aun así, llegó hasta las semifinales. Ha sido digno el papel del equipo embajador en la Liga Águila, por lo limitado de su nómina, pero sus simpatizantes sueñan con la estrella 15.

Para continuar por el sendero del título, el azul deberá vencer el domingo en el compromiso de vuelta, para el que Atlético Nacional tiene la ventaja de definir la serie en su casa, el Atanasio Girardot. El elenco paisa, ya sin Copa Libertadores, se enfoca en conseguir su estrella 16. Tiene el plantel mejor armado del país y lo lógico es que elimine a Millonarios. Pero en el entorno de la pelota, no hay verdad prescrita. (Lea también: Gustavo Costas no seguirá en Santa Fe)

En la confrontación de hoy, durante el primer tiempo, Millonarios contó con más acercamientos que Nacional al área rival. Remates de Macalister Silva, de Harold Santiago Mosquera y del emblema Cadavid pusieron a trabajar a Franco Armani. Sin embargo, cuando el verdolaga arribó a las cercanías de Vikonis generó susto en el público azul que llegó al estadio El Campín. Un cobro de tiro libre de Macnelly impactado por Bocanegra que pegó en el palo, minutos antes de finalizar la inicial, la más clara de los de Rueda. (Costas: “Teníamos todo acordado con Santa Fe, pero me entero de que no me quieren”)

En la etapa complementaria Armani demostró que es uno de los mejores porteros que tiene el fútbol profesional colombiano. Al minuto 51 realizó una doble atajada de enmarcar que salvó a Nacional. Sus intervenciones no permitieron que el cuadro albiazul se fuera victorioso del compromiso de este miércoles. El arquero argentino, sensacional, como en la mayoría de sus presentaciones. Sin dudas es ídolo y será eternamente recordado por los hinchas de la escuadra que ha sabido defender con brillantes actuaciones.

No hubo anotaciones, pero sí emociones. No se desataron esos gritos que terminan por concretar la belleza de este deporte. Si en Medellín el resultado es similar, se definirá desde el punto blanco del penal. Por ahora los técnicos deberán pensar en la estrategia que los lleve a estar en la instancia definitiva de la Liga. Esa a la que clasificará América o Deportivo Cali, que disputan su semifinal este jueves. Enfrentamientos de lujo en el balompié nacional.

