“Nacional debe cambiar el libreto o el resultado será el mismo”: Gastón Pezzuti

Redacción deportiva - @DeportesEE

El ex arquero argentino, campeón en su época de futbolista con el club verdolaga, habló sobre la victoria del Deportivo Cali en el juego de ida de la final de la Liga.

Gastón Pezzuti dejó su huella en Atlético Nacional. Conquistó tres títulos con la escuadra verdolaga: uno de Liga (2011), la Superliga 2012 y la Copa Colombia de este mismo año. Ahora es comentarista deportivo y tiene la autoridad para hablar de la actualidad del club antioqueño, cuya hinchada lo tiene como uno de los jugadores más queridos de la época reciente. (Subió el valor del azúcar: Cali venció 2-0 a Nacional)

Para Pezzuti, según dijo en entrevista con Win Sports, “Cali hizo un partido perfecto” este miércoles en la noche. Sin embargo, el 2-0 “es remontable” y en pro de ese objetivo “el apoyo de la gente será fundamental”.

“Simplemente hay corregir los errores y aumentar el nivel en algunos de los puntos bajos que hubo ayer (miércoles). El libreto hay que cambiarlo porque si no el resultado va a ser el mismo. Confío plenamente en este grupo porque nunca ha perdido la calma y sé lo que puede dar en una final”, agregó este jueves el ex portero argentino.

El ex meta de Racing, Lanús y otros equipos es consciente de que “Nacional domina los partidos y ayer no lo pudo hacer en ningún momento”. No obstante, él confía en que los jugadores de la escuadra paisa “van a sacar su mayor versión para darle vuelta a este resultado”. (Las mejores imágenes de la victoria del Cali ante Nacional en la final de ida)

“Hay muchos temas para replantear o que va a tener que cambiar Reinaldo y sus asesores. Lo de Henríquez ya es baja segura y hay que tratar de recuperar a los otros jugadores. En el caso de Franco (Armani) es fundamental porque también gracias a él el resultado no fue más abultado. Reinaldo tiene la sabiduría para saber escoger en el momento justo quienes son los reemplazantes y tiene herramientas en el equipo de donde elegir para hacer estos cambios”, profundizó el ahora comentarista deportivo.

Pezzuti reconoce que “Nacional tiene un plantel capacitado para suplir las ausencias, pero al que le va a tocar va a tener que demostrar que fue la mejor opción. Opciones hay, pero el jugador que entre a la cancha debe rendir”.

Cali ganó bien. Le pudo hacer más goles a Nacional y llegar con una ventaja mayor el duelo de vuelta, el del próximo domingo. Al respecto, Gastón dijo: “Cali sabe que tiene que repetir al pie de la letra lo que hizo ayer (miércoles). Cali viene con un embrión anímico importante, pero Nacional, más allá de las bajas, llega motivado y tiene que demostrarlo. Que haya hecho un mal partido ayer no quiere decir que sea el peor, por eso confío en que va a ser un partido diferente el domingo”.

Entre los aspectos que pueden aprovechar los dirigidos por Reinaldo Rueda, Pezzuti resaltó: “Cali pierde con la ausencia de Benedetti porque Sambueza juega de una manera diferente cuando está Benedetti y cuando no lo está. Junto a Orejuela, van a ser dos bajas importantes. Vamos a ver cuáles son las piezas que tienen los técnicos de Cali para suplir esas ausencias”.

Gastón Pezzuti, de 41 años, también destacó que en Palmaseca Macnelly Torres “estuvo bien marcado” y que “la estrategia de Cali fue justamente cortarle esos circuitos de juego y dejar a Alexis lanzar un poco más largo. Esa es una virtud muy grande de Cali porque sin el balón en los pies, Nacional no es tan fuerte como otros equipos”.

Bocanegra y Quiñones estarían disponibles

Dos futbolistas de Atlético Nacional que se destacan por la banda derecha tienen molestias. Ellos son Daniel Bocanegra, lateral derecho titular, y Rodin Quiñónes, desequilibrante como extremo.

El médico del equipo verdolaga, Hernán Luna, habló con Win Sports acerca de los dos casos y les dio esperanzas a los hinchas de este club.

“Daniel sufrió una contusión severa en la pierna derecha que lo obligó a abandonar la competencia. Le hemos venido haciendo tratamiento continuo. Por fortuna no hubo un compromiso importante de tejido óseo, la situación no es compleja, pero es incapacitante. La evolución ha sido satisfactoria, esperamos entre hoy y mañana tenerlo en el equipo. Es un hombre que se recupera fácil, rápidamente y que tiene gran tolerancia con las molestias. Para nadie en el mundo del deporte es desconocido que hay hombres que son fundamentales en el tema del funcionamiento de los equipos”, afirmó Luna.

Lo de Rodin, según el profesional de la medicina, “es un trauma en la pared abdominal, se trata de controlar el dolor y si podemos hacerlo estará disponible”.