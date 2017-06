Santa Fe confirma que Gustavo Costas no continuará con el club

Redacción deportes

Después de una temporada en la que no logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y quedó fuera de las finales de la Liga Águila, Gustavo Costas no continuará como técnico de Independiente Santa Fe. Así como lo develó El Espectador el miércoles el equipo cardenal está en busca de un nuevo estratega para la institución, según informó el club en un comunicado firmado por su presidente, César Pastrana.

"Deseamos al profesor Costas y su grupo de trabajo los mayores éxitos en las actividades profesionales que emprendan a partir de la fecha", dice la carta que se dio a conocer este viernes a los medios de comunicación. Sin embargo, el club no señala las razones por las que el argentino no continuará al frente de la institución con la que se consagró campeón en el torneo finalización de 2016 y apenas se limita a comunicar que "el cuerpo técnico en cabeza del profesor Gustavo Adolfo Costas ha decidido dar un paso al costado".

Antes del encuentro que sostuvieron Costas con el presidente del cuadro rojo, Jito Alonso, representante del entrenador, aseguró escuchar una frase que lo dejó frío: "El presi no quiere a Gustavo Costas y va a hacer todo lo posible para que se vaya". Y eso lo comprobó durante el encuentro. Gustavo Costas mostró su sorpresa por la decisión y en diálogo con Daniel Avellaneda, periodista de este diario, resaltó: "Teníamos todo acordado de palabra para seguir en el club, pero me entero de que no me quieren. Deseché dos propuestas para quedarme en Santa Fe".

Sin embargo, Pastrana nunca dio una señal de lo que iba a suceder. Al ser consultado por las palabras que había lanzado el argentino, el presidente simplemente dijo: "el profe llega el viernes de Buenos Aires y nos reuniremos. Hay toda la voluntad de parte nuestra para que siga. Vamos a ver qué pensamiento tiene él. Lo demás es especulación. Habrá que esperar".

Ni una palabra sobre el por qué de la decisión. Solamente le dejaron la puerta abierta, como si el argentino hubiera tomado la decisión de no continuar: "Las puertas del cuadro albirrojo quedan abiertas para una futura presencia del profesor Costas y su cuerpo técnico en nuestra institución". Así se va uno de los entrenadores más exitosos con el conjunto rojo: sin explicaciones y con un simple comunicado informando la noticia.

Para este sábado esta previsto el inicio de la pretemporada del cuadro bogotano en Tunja para el segundo semestre, en el que tendrá como objetivo la reconquista de la Copa Sudamericana y volver a la plana principal de la Liga Águila.