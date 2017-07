Ajax afirma que Abdelhak Nouri presenta "lesiones cerebrales graves y permanentes"

El centrocampista holandés Abdelhak Nouri, víctima de un paro cardíaco durante un partido amistoso el sábado en Austria, presenta lesiones cerebrales "graves y permanentes", anunció este jueves su club, el Ajax de Ámsterdam.

"Ajax siente una gran tristeza por la noticia según la cual 'Appie' Nouri fue diagnosticado con lesiones cerebrales graves y permanentes", anunció el club en su cuenta de Twitter. "Nuestros pensamientos y oraciones se dirigen a él y a su familia en estos difíciles momentos".

Thanks to everyone for their support. We will keep you informed. For now: stay strong Appie! ️ pic.twitter.com/vo4VVkjFbZ

