Alexis Sánchez se convierte en el máximo goleador de Chile

AFP

Alexis Sánchez abrió el marcador este jueves en el duelo contra Alemania de la Copa de las Confederaciones y se convirtió, con 38, en el máximo goleador de la historia de la selección chilena.

Corría el minuto 6 de partido, cuando Alemania falló en la salida del balón y Arturo Vidal y Sánchez engancharon una pared que acabó el tocopillano con un disparo raso ajustado al palo de la portería defendida por Marc André Ter Stegen.

Con este gol, el 'Niño Maravilla' suma a sus 28 años un total de 38 goles, superando los 37 que tenía Marcelo Salas.

No es el único récord para el tocopillano este jueves, ya que juega su partido 112 como internacional, igualando al arquero Claudio Bravo, que no comenzó contra Alemania por no haberse recuperado aún de sus problemas físicos que arrastra desde hace dos meses.