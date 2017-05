Borussia Dortmund despide a Thomas Tuchel como entrenador

AFP

Ni el título de copa, logrado el pasado sábado, ha servido a Thomas Tuchel para mantenerse al frente del Borussia Dortmund, ya que el club alemán anunció este martes el cese del técnico tras meses de disputas con la directiva.

En un breve comunicado, el equipo del estado de Renania del Norte-Westfalia, tercero en la pasada Bundesliga, confirmó lo que todo el mundo se esperaba desde hace dos días: el técnico de 43 años deja el BVB "de manera inmediata", después de una reunión con el director deportivo Michael Zorc y con el director ejecutivo Hans-Joachim Watzke.

El club rechazó explicar las razones de un divorcio que no parecía desear el técnico. El Dortmund, no obstante, precisó que "la causa no es en ningún caso una diferencia de puntos de vista entre dos persones", según el comunicado de la institución.

No obstante, en el mismo texto, la entidad se refiere a la relación turbulenta entre Tuchel y Watzke: "El bien del club (...) será siempre mucho más importante que los individuos o las diferencias entre ellos".

Thomas Tuchel, que llegó al equipo en 2015 para sustituir a Jürgen Klopp, parece dejar el equipo a su pesar. En un tuit publicado poco después de darse de alta en esta red social, el ya extécnico declaró: "Agradecido por estos dos bellos años coronados de éxitos y excitantes. Una pena que no pueda continuar".

El cese debería costarle al Dortmund unos 2,5 millones de euros de indemnización. Tan omnipresente como poderoso, Watzke ya no ocultaba sus profundas desavenencias con un Tuchel, cuyos resultados deportivos han sido discretos.

El Dortmund acabó la temporada a 18 puntos del campeón Bayern de Múnich, pero tampoco logró el subcampeonato, ya que fue superado por el sorprendente RB Leipzig, aunque Tuchel puede sacar pecho del título de copa logrado el pasado sábado ante el Eintracht de Fráncfort (2-1), después de haber eliminado en semifinales al gran rival bávaro, impidiendo un nuevo doblete.

El principal logro deportivo, según los expertos, es que el Dortmund no ha perdido un solo partido en casa en los dos años de Tuchel en el banquillo. Pero el técnico, considerado un perfeccionista obsesivo, se ha encontrado muchas veces solo y desde hace varios meses las tensiones entre Tuchel y Watzke eran palpables.

El atentado como desencadenante

Ambos estaban enfrentados principalmente por la decisión de disputar el partido de Liga de Campeones ante el Mónaco menos de 24 horas después del atentado que sufrió el equipo, el pasado 11 de abril, cuando se dirigía en autobús al estadio, del que resultó lesionado el defensor español Marc Bartra.

Watzke defendió la disputa del partido lo antes posible aludiendo a la falta de una fecha alternativa en el calendario, mientras que Tuchel se sintió contrariado por una decisión que, en su opinión, no respetaba el choque emocional vivido por los jugadores.

El Borussia Dortmund perdió este partido 3-2 y no pudo remontar la eliminatoria en el Principado, quedando eliminado de la competición. Según varios medios, el entrenador del Niza francés, Lucien Favre, es el principal candidato para tomar las riendas del club alemán.

El técnico suizo y el Dortmund habrían alcanzado ya un acuerdo, según la revista Kicker, pero faltaría resolver el contrato de Favre con el equipo de la Costa Azul, tercero en el último campeonato francés y clasificado para la previa de la Liga de Campeones.

Favre, de 59 años, conoce bien la Bundesliga después de haber entrenado en el pasado al Hertha de Berlín y al Borussia Moenchengladbach. Sea quien sea el próximo técnico, tendrá que lidiar de entrada con varios problemas: el delantero Mario Goëtze es baja sin fecha de vuelta por problemas de metabolismo y otra de las estrellas del equipo, Marco Reus, se lesionó el pasado sábado en la rodilla y no podrá volver a jugar en varios meses.

Además, el goleador del equipo, el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, podría acabar aceptando alguna de las ofertas de equipos grandes de Europa que ha recibido y marcharse del club.