Colombia pone la mira en la eliminatoria tras golear a Camerún

Redacción deportiva - @DeportesEE

“Vamos a hacer algunos cambios, con algunos jugadores que no han jugado o han jugado pocos minutos”, eso dijo en la rueda de prensa previo al partido contra Camerún, José Pékerman. Y claro, los partidos amistosos entre selecciones sirven para probar, resolver inquietudes e intentar fortalecer las deficiencias. Sin embargo, lo presentado por el campeón africano en el terreno de juego sirvió para que Colombia se luciera, goleara 4-0 y saliera por la puerta grande de Getafe.

Pero esas debilidades que el seleccionado nacional ha demostrado a lo largo de las eliminatorias a Rusia 2018 no lograron resolverse. Aún queda la duda si Frank Fabra debe ser el lateral izquierdo titular o si Wilmar Barrios debe ser acompañante de Carlos Sánchez en la zona de recuperación. Quedan en el aire incógnitas que no se resolverán hasta el próximo 31 de agosto cuando Colombia visite a Venezuela por la fecha 15 de las eliminatorias a Rusia 2018.

Y las dudas quedan debido a que Camerún no lució de la mejor manera. El fútbol que demostró en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe apenas asustó a la zona defensiva de Colombia. Los africanos difícilmente y se pudieron acercar a predios de David Ospina en los 60 minutos que estuvo en el terreno de juego y exigieron en una oportunidad a Camilo Vargas cuando entró. El poderío ofensivo africano siempre se estrelló ante la muralla nacional, que fue liderada por Cristian Zapata y Yerry Mina, una dupla que parece asentarse para los próximos encuentros por las eliminatorias.

Sin embargo, Pékerman cumplió las palabras que dijo previo al partido. Probó jugadores: José Izquierdo, Giovanny Moreno, Camilo Vargas, Stefan Medina, Miguel Ángel Borja, entre otros, tuvieron tiempo para mostrarse con la selección. Contaron con minutos para demostrarle al entrenador que ellos también pueden ser valiosos, sólo hay que encontrarles el espacio. En Colombia todos están enfocados en un objetivo: el Mundial Rusia 2018.

El amistoso de este martes en Getafe, Colombia lo empezó a definir desde los 15 minutos. Después de varias salidas por banda derecha con Santiago Arias, los dirigidos por Pékerman encontraron el gol que abrió el marcador en los pies de James Rodríguez. Y todo comenzó por esa zona en los pies de Juan Guillermo Cuadrado. El rebote tras un remate suyo sin destino, terminó en los pies de James, a quien solo le bastó un espacio. Con mira de francotirador, el 10 de Colombia sacó un remate que se metió entre el palo derecho y las manos de André Onana. Con ese tanto James igualó a Faustino Asprilla como el tercer goleador de la selección con 20 goles.

Y el dominio colombiano se mantuvo. Quince minutos más tarde apareció Yerry Mina, tras un centro de esquina de James. El defensor ni se tuvo que levantar. Apenas brincó para meter el cabezazo y poner a celebrar a Colombia. El 2-0 parecía el inicio de una debacle africana y de un día inolvidable para la tricolor, que en el segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Ya sin Borja ni Sánchez, quienes fueron sustituidos por Falcao y Teófilo Gutiérrez. Esa dupla, que tantas alegrías le brindaron a Colombia en las eliminatorias a Brasil 2014 se volvió a reencontrar, pero no lograron marcar.

El que estaba en su noche era Mina. El jugador del Palmeiras se disfrazó de delantero. Nuevamente tras una pelota quieta y una serie de rebotes. El balón terminó en la zurda mágica de Giovanny Moreno, quien de reojo lo vio entrar y le dejó el balón servido para que marcara el tercero del partido. Gol y goleada. Camerún, que había sufrido la expulsión de Robert Tambe, apenas podía defenderse del ataque nacional, que intentó e intentó e intentó, pero la mala definición no permitió que el marcador fuera más amplio.

Falcao tuvo dos ocasiones claras, que no definió bien increíblemente. Porque Falcao casi nunca falla y cuando lo hace trata de no repetir ese fallo, pero hoy entró con la mira desviada y no logró celebrar. Pero cuando unos no lo logran, otros sí. E izquierdo marcó el cuarto y definitivo. Así se terminó el partido con un Camerún que cierra su preparación para la Copa Confederaciones y una selección de Colombia que enfila las baterías para la fase final de las eliminatorias a Rusia 2018.

Alineaciones:

Selección Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Cristian Zapata, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Giovanni Moreno y Miguel Ángel Borja.

Selección de Camerún: Onana; Teikeu, Owona, Ngwem, Guihoata; Anguissa, Mandjeck, Moukandjo; Totto, Boumal y Tambe.

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

James Rodriguez

Colombia 1 Camerun 0pic.twitter.com/x9ue4p3Ob4 — Carlos A. Avellaneda (@Capetok10) 13 de junio de 2017