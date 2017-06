Conmebol denuncia a dos se sus expresidentes por lavado de dinero

AFP

"Los auditores revelaron un mecanismo de operaciones que se mantuvo todo ese tiempo y que incrimina fuertemente a (el paraguayo) Nicolás Leoz y a (el uruguayo) Eugenio Figueredo en estos hechos gravisimos", dijo el letrado.

Ambos exdirigentes están involucrados, además, en el escándalo de sobornos denominado FIFAGate, investigado por la justicia de Estados Unidos. Los dos están bajo prisión domiciliaria en sus respectivos países.

"Se trata de una denuncia penal por indicación del último Congreso (de la Conmebol) realizado (en Santiago de Chile) en abril", precisó Granada.

Los detalles de la apropiación del dinero fueron detectados por auditores internacionales que revisaron las cuentas de la Conmebol desde el 2000 hasta el 2015, inclusive.

Las acusaciones de la justicia estadounidense provocaron la destitución o renuncia de decenas de directivos de fútbol en todo el mundo, incluso el del extitular de la entidad mundial, Sepp Blatter.

Granada dijo que fueron halladas transferencias de fondos de la Conmebol a cuentas particulares de Leoz por la suma de 28 millones de dólares.

"Después hay transferencias bancarias directas a cuentas no identificadas por valor de 33,3 mllones de dólares", precisó el letrado.

Además, agregó que se detectaron transferencias internacionales a favor de terceros, sin adecuado respaldo documental, por supuestos servicios prestados, por 58 millones de dólares.

Fraude y soborno

El abogado de la Conmebol sostuvo que hay otros 10 millones de dólares en pagos a terceros "que son estas empresas denunciadas en Estados Unidos por hechos de soborno, fraude, lavado de dinero incluidos en el caso FIFAGate".

Destacó que ese monto de dinero puede coincidir con los hechos investigados en Estados Unidos.

"Hay una curiosidad que nos llama la atención. La defensa de Leoz dice que el soborno privado no está penado en el Paraguay y que al no existir el delito en el país requerido, no puede correr la investigación", dijo el abogado al recordar el argumento que usa la defensa del exdirigente para evitar su extradición a Estados Unidos.

Pero Granada advirtió: "Ocurre que nosotros revisamos todos los estatutos desde el año 2000 al 2015 de la Conmebol. En ninguno de ellos autoriza que se pague soborno privado. La defensa, entrelíneas, reconoce que no es plata de Leoz y que es plata de la Conmebol".

"Es una confesión flagrante que se usó para soborno, no importa que haya sido privado o público. Eso no interesa. No era plata del doctor Leoz. Era plata de la Conmebol", remarcó el asesor jurídico de la organización deportiva.

Buscan transparencia

En su página web, la entidad dijo que "la Dirección Jurídica informó este martes a los presidentes de sus diez asociaciones miembro que radicó una denuncia penal ante el ministerio público paraguayo (Fiscalía) por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que tanto han afectado al patrimonio de la CSF".

En el FIFAGate se investigan presuntos delitos de cobro de incentivaciones para otorgar licencias de transmisión de partidos por TV, entre otras irregularidades.

"La nota enviada a los miembros del Consejo de la Conmebol afirma, asimismo, que de acuerdo a la política de cooperación con la Fiscalía de Nueva York (EEUU) se han compartido los descubrimientos realizados por la auditoría forense", se agregó en el comunicado oficial.

El propósito de las autoridades es ir "avanzando hacia una Conmebol más transparente y buscando recuperar lo que nos ha sido arrebatado", se indicó en la nota de la entidad del cono sur.