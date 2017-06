"El jugador debe saber que tiene un compromiso con la selección y el futuro de todos": Pékerman

Redacción Deportes - @DeportesEE

Este viernes la selección Colombia realizó su último entrenamiento en Alicante antes de viajar a Madrid, donde continuará su plan de entrenamientos para enfrentar a Camerún en partido amistoso, que le servirá como preparación para la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. (Lea también: James y Falcao, a continuar liderando la selección Colombia)

En ese entrenamiento, que fue abierto en su totalidad, el equipo trabajó dinámicas de pases y ejercicios de espacio reducido. Hubo atención de tres jugadores y al final de la sesión, por primera vez desde su llegada a la selección, José Néstor Pékerman también compartió algunos conceptos con los periodistas presentes.

"No habíamos tenido este tipo de espacios en tanto tiempo. Llega en un momento justo porque se vienen fechas claves de las eliminatorias", señaló el argentino, quien valoró esta doble jornada de prepración de cara a los partidos ante Venezuela y Brasil. ("Estamos felices de poder disfrutar los goles de Falcao": Edwin Cardona)

Pékerman enfatizó que en estos espacios se trabaja mucho más que los aspectos técnicos y tácticos de los partidos. "El objeitvo es que el jugador tenga presente en su mente que tiene un compromiso importantísimo para la selección y el futuro de todos", afirmó el seleccionador.

Carlos Bacca también dialogó con la prensa y recordó que su primer partido en la desde la llegada de Pékerman fue ante Camerún, y precisamente allí marcó su primer gol con la tricolor: “ese día pude anotar y desde allí pude ganarme la confianza del 'profe' hasta hoy, confiando en Dios y trabajando para estar siempre aquí en la selección, y esforzándome día a día para representar el país y ponerme esta camiseta que es un orgullo”.

Por su parte, David Ospina habló sobre lo que significan estos compromisos de preparación: “el objetivo de estos partidos es afrontarlos con mucha responsabilidad, y pensar en nuestro trabajo para lo que se avecina en las eliminatorias”.

Además, el arquero de la selección aseguró que ha tenido propuestas de otros equipos pero todavía no ha tomado la determinación de si continua o no en la Premier League. "La realidad es que tengo contrato con el Arsenal. No hay nada más. Cuando termine de estar con la selección tendré algunas reuniones para tomar decisiones. Quiero continuidad. Estoy contento en el Arsenal, mi familia también en Inglaterra. Estas cosas se toman con tranquilidad para no equivocarse".

Mientras que Óscar Murillo se refirió al próximo rival: “sabemos que los partidos con los seleccionados africanos siempre son aguerridos, no dan balones por perdidos, luchan y corren todo el partido”.

Este sábado la selección Colombia entrenará en Madrid a puerta cerrada de cara al duelo ante Camerún el próximo martes.