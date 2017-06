El sueco Victor Lindelöf se convirtió en el primer fichaje del Manchester United

Manchester United anunció este sábado que alcanzó un acuerdo con el Benfica para el fichaje del defensa internacional sueco Victor Lindelöf.

La operación queda condicionada "a un examen médico, a la autorización de las autoridades internacionales y a las cuestiones personales", indicó el comunicado del club inglés, reciente vencedor de la Europa League.

"El anuncio será hecho posteriormente cuando el fichaje se cierre", añadió el United.

La prensa inglesa publicó que el club inglés pagaría 35 millones al Benfica por los derechos del jugador.

Lindelöf, de 22 años, llegó al Benfica en 2012 y ha ganado tres títulos nacionales y dos Copas.

